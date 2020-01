Schützenverband Ostholstein : Eindrucksvolle Bilanz beim Jugendtag in Kassau

Die jungen Sportschützen haben 2019 gute Ergebnisse geliefert. Kreisjugendleiterin Lore Bausch gab einen Überblick beim Jugendtag in Kassau.

08. Januar 2020, 16:17 Uhr

Kassau | Die Bilanz der Sportschützenjugend Ostholsteins konnte sich sehen lassen. Vivian Petersen gehört nun dem Jugendvorstand an, Heiko Bausch und Rüdiger Witt sind weiter im Team um Jugendvorsitzende Lore Bausch.

Die Jahresbilanz für den Sportschützennachwuchs aus Ostholstein fiel im Dorfgemeinschaftshaus Kassau beim Jugendtag positiv aus. Über 30 Landesmeistertitel haben Schießsporttalente der Altersklassen Schüler, Jugend und Junioren im Norddeutschen Schützenbund 2019 in den Sportdisziplinen Gewehr, Pistole und Bogen errungen. Kreisjugendleiterin Lore Bausch aus Großenbrode berichtete von 26 Starts bei Deutschen Meisterschaften und dem guten Abschneiden für die NDSB-Rangliste.

Nach ihren 14 Jahren der Leitung freute sich Lore Bausch nach den Wiederwahlen von Rüdiger Witt vom SSV Kassau als Stellvertreter und Heiko Bausch als Beisitzer über das neue Mitglied Vivian Petersen vom Schützenbund Glasau-Sarau.

Der Sarauer Bastian Koch hatte aus beruflichen Gründen das Amt im Vorstand aufgegeben. Neben Lore Bausch als „Chefin“ bleiben Ann-Kathrin Singpiel und Paul Venohr, beide SSV Kassau, im Vorstand.

Als kompetent in Sachen Schießen und am Schießsport interessiert zeigte sich in seinem Grußwort Altenkrempes Bürgermeister und Amtsvorsteher Peter Zink: „In meiner Tätigkeit bei der Polizei und dabei auch als Schießlehrer weiß ich, welch hohe Anforderungen an den Schießsport zu stellen sind. Sportschützen sind zudem ausgeglichene und zuverlässige Menschen, für das weitere Leben ganz bedeutsame Eigenschaften.“ Er habe sich im Dezember den Bundesligawettkampf in Kassau angesehen und gestaunt: „Die Unterschiede bei den Ringzahlen waren sehr gering, viele Zuschauer haben hochklassigen Schießsport und eine vorbildliche Organisation erlebt.“ Die Gemeinde und er persönlich seien stolz auf diesen Verein, der vieles am öffentlichen Gebäude vorhalte und nicht immer gleich nach Kostenbeteiligung frage.

Der Kreisvorsitzende Heinrich Möller lobte die Jugendarbeit, hätte sich aber unter den 40 Besuchern mehr als die sechs vertretenen Vereine gewünscht. Der Kreissportverband Ostholstein verfolge die großartigen Erfolge des Sportschützennachwuchses, berichtete Vorstandsmitglied Nadine Kleinfeld.

Als langjähriger Kenner der Nachwuchsarbeit präsentierte sich Marco Lais als stellvertretender Jugendleiter im Norddeutschen Schützenbund. „Ihr aus Ostholstein seid in Schleswig-Holstein einer der sportlich erfolgreichsten Kreise. Aber mit einem Grillnachmittag nach Ligaende und der Jugendfreizeit wie diesmal in Scharbeutz gibt es auch Angebote der allgemeinen Jugendarbeit.“ Er forderte zur Teilnahme am Landesjugendtag am 29. Februar im Landesleistungszentrum Kellinghusen auf, dort findet auch das Landesjugendkönigsschießen statt.

Die noch amtierende Landesjugendkönigin Natalie Sevke vom SSV Kassau zeigte stolz ihre Königskette. Lore Bausch hob gleich den zweiten Kassauer Hannes Dohm hervor, der 2019 Kreisjugendkönig wurde und mit Rang vier bei der DM in München der erfolgreichste Schütze war.

Nach der einstimmigen Wahl von Delegierten zum Landesjugendtag fiel auch die Entscheidung über den nächsten Jugendtag ohne Gegenvotum. Im Jahr 2021 soll die Ahrensböker Gill Ausrichter sein.