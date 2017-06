Einbrüche in der Bahnhofstraße

vergrößern 1 von 1 Foto: bsh 1 von 1

Erneut haben Einbrecher in der Malenter Bahnhofstraße zugeschlagen. In der Nacht auf gestern seien unbekannte Täter gleich in zwei Betrieben eingestiegen, bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Lübeck auf Anfrage des Ostholsteiner Anzeigers. Betroffen sind das Café „Gleis drei“ sowie das Eiscafé „Venezia“. Die Kriminalpolizei Eutin habe Ermittlungen aufgenommen, sagte der Sprecher. Es werde geprüft, ob es Zusammenhänge zu einem Einbruch im Malenter Modegeschäft „Outsiders“ in der Bahnhofstraße sowie inEutin beim Optiker „Neuseeland“ Anfang Juni und beim Modegeschäft „Strucks“ am vergangenen Wochenende gebe. Angaben zur Beute, zur Schadenshöhe und über die Vorgehensweise der Täter machte die Polizei gestern nicht. Gesucht werden nun Zeugen, die in der Nacht auf Freitag möglicherweise verdächtige Geräusche, Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofstraße und der näheren Umgebung bemerkt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Eutin unter der Telefonnummer 04521/ 801-0 entgegen.

von Bernd Schröder

erstellt am 30.Jun.2017 | 12:05 Uhr