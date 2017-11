Einbruchschutz: Polizei berät heute

von oha

erstellt am 10.Nov.2017 | 11:43 Uhr

Die Polizei bietet heute von 10 bis 17 Uhr in Zusammenarbeit mit der Firma Boldt in der Röntgenstraße 9 Einbruchschutzberatung in Eutin an.

Bei dieser Veranstaltung können sich Interessierte umfassend bei Beamten der Präventionsstelle der Polizei und der Fachfirma zum Thema Einbruchschutz informieren. Weiterhin wird Ralf Hoffschildt für das Polizeirevier Eutin Fragen beantworten und Anregungen entgegennehmen.

Nachweislich misslingen über 40 Prozent der Einbrüche nicht zuletzt durch vorhandene Sicherungseinrichtungen und eine aufmerksame Nachbarschaft, wie die Polizei mitteilt. Dies zeigt: Präventionsmaßnahmen lohnen sich.

Nach jahrelangen Steigerungen bei der Zahl der Wohnungseinbrüche ist nun eine Verringerung festzustellen. Dieser Trend soll weiter anhalten und noch verstärkt werden.