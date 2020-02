Timmendorfer Strand : Einbrecher knacken Tresor im Rathaus – vierstelliger Geldbetrag weg

Reinigungskräfte entdecken die Tat. Jetzt ist die Kripo auf der Suche nach Zeugen.

24. Februar 2020, 20:24 Uhr

Timmendorfer Strand | Schreck für die Verwaltung des Ostseebades: Unbekannte sind ins Rathaus der Gemeinde Timmendorfer Strand an der Strandallee eingebrochen. Die Täter waren über einen Balkon in ein Büro eingedrungen, wo sie unter anderem einen Tresor aufbrachen.

Der Tresor wurde von den Tätern mit brachialer Gewalt angegangen. Polizeisprecher

Die Tatzeit des Einbruchs kann auf den Zeitraum von Donnerstag, 20. Februar, 17 Uhr, bis Freitag, 21. Februar, 5 Uhr festgelegt werden, als der Einbruch von Reinigungskräften bemerkt worden war. „Der Tresor wurde von den Tätern mit brachialer Gewalt angegangen und mit dieser Vorgehensweise so weit geöffnet, dass Teile des Inhalts entnommen werden konnten“, sagte ein Polizeisprecher. So gelangte ein vierstelliger Geldbetrag in die Hände der Täter.

Zeugenaufruf

Die Ermittlungen zum Einbruch hat die Kriminalpolizeistelle Bad Schwartau aufgenommen. Zeugenhinweise werden dort unter der Telefonnummer 0451/220750 oder per E-Mail an die Adresse badschwartau.kpst@polizei.landsh.de entgegengenommen.

