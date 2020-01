Einbrecher (36) kam hinter Gitter

Festgenommener soll mindestens sechs Einbrüche begangen haben

von Achim Krauskopf

10. Januar 2020, 15:35 Uhr

Tröndel | Beamte der Polizeistation Schönberg nahmen in der Nacht zu Mittwoch einen Autofahrer fest, der im Verdacht steht, in der Gemeinde Tröndel mehrere Einbrüche begangen zu haben. In seinem Transporter der Marke VW fanden die Polizisten unter anderem mehrere Kettensägen und hochwertige Kleinwerkzeuge.

Ermittlungen ergaben, dass ein Großteil der Maschinen aus mindestens sechs Einbrüchen in Tröndel und der näheren Umgebung stammen. Gegen den 36-Jährigen wurde Donnerstag vom Amtsgericht Plön Haftbefehl erlassen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, denen der weiße Sprinter aufgefallen ist.

Um 3.15 Uhr war auf der Polizeistation Lütjenburg der Hinweis eines Anwohners eingegangen, dass auf einem Bauernhof in Tröndel ein weißer Kleintransporter mit litauischem Kennzeichen ohne Licht stehe. Beamte fuhren sofort zu dem Hof, das fahrzeug war aber nicht mehr da.

Kollegen stießen im Rahmen der eingeleiteten Fahndung in Schönberg auf das Fahrzeug und kontrollierten den Fahrer. Bei der Kontrolle stellten sie in dem Auto zwölf hochwertige Kettensägen, einen Industrie-Hochdruckreiniger, einen Stromerzeuger, einen Kompressor, ein Schweißgerät und diverse hochwertige Kleinwerkzeuge fest.

Da der 36-Jährige keine Angaben zur Herkunft und den Eigentumsverhältnissen der Maschinen sowie zu den Gründen seines nächtlichen Aufenthaltes auf dem Hof in Tröndel machen wollte, stellten die Beamten die Maschinen sicher und brachten den Mann zur Polizeistation Schönberg. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten die Beamten einen Großteil der Maschinen in jüngerer Zeit begangenen Einbrüchen in Tröndel zuordnen.

Ein Geschädigter meldete sich Mittwochmorgen und zeigte einen Einbruch an, bei dem der Industrie-Hochdruckreiniger entwendet worden war.

Die Beamten brachten den 36-jährigen Litauer daraufhin in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel ins Polizeigewahrsam in Kiel. Zu den Vorwürfen schwieg er.

Die Kriminalpolizei Plön sucht Zeugen, denen in der Nacht zu Mittwoch der weiße Sprinter und dessen 36-jähriger Fahrer aufgefallen ist. Hinweise werden unter Telefon04522-5005201 entgegengenommen.