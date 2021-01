Lübeck : Einblicke in Höhepunkte archäologischer Arbeit der vergangenen 200 Jahre

Vortragsreihe anlässlich des 200-jährigen Bestehens des Vereins für Lübeckische Geschichte.

28. Januar 2021, 10:41 Uhr

Lübeck | Statt „live“ im Audienzsaal des Rathauses, wie eigentlich geplant, ist der erste Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Lübeckische Geschichte im Herzen“ aus Anlass des 200-jähriges Bestehens des Vereins für Lübeckische Geschichte ab sofort online zu sehen zu hören. Doris Mührenberg, langjährige wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Archäologie der Hansestadt, berichtet über die Höhepunkte archäologischer Arbeit in Lübeck in den letzten 200 Jahren.

Seit dem 18. Jahrhundert gab es in Lübeck ein großes Interesse an historischen Altertümern. In den Ausgrabungen der Megalithgräber Waldhusen und Blankensee oder auch der slawischen Siedlung Alt Lübeck sehen wir die Anfänge der Lübecker Archäologie. Eine Forschung, die mit großen Erfolg bis heute fortgeführt wird.

Hintergrund der Vortragsreihe: Der Verein für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde (VLGA) feiert 2021 sein 200-jähriges Bestehen mit einer besonderen Vortragsreihe. Gegründet wurde er am 4. Dezember 1821. Derzeit hat der Verein über 360 Mitglieder aus Lübeck, Deutschland und ganz Europa.

