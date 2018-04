Einblicke in die deutsch-dänische Zusammenarbeit

von Alexander Steenbeck

Die Abschlussveranstaltung des Interreg-Projektes „Kultkit“ findet am Sonnabend, 5. Mai, von 12 Uhr bis 16.30 Uhr in den Media-Docks in Lübeck statt. „Kultkit“ will zusammen mit den Akteuren aus den geförderten deutsch-dänischen Mikroprojekten zeigen, was in der Fehmarnbelt-Region aktuell grenzüberschreitend passiert.

Der Kreis Ostholstein bildet zusammen mit dem Kreis Plön, der Hansestadt Lübeck, der Stadt Fehmarn und dem Förderzentrum Kastanienhof die Projektpartnerschaft auf der deutschen Seite des Fehmarnbelt. Auf dänischer Seite beteiligen sich die Kommunen Lolland, Næstved, Vordingborg und Guldborgsund am Projekt „Kultkit“. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt von dem University College Absalon.

Seit dem Sommer 2015 konnten Vereine, Einrichtungen, Schulen und Kindertagesstätten der Fehmarnbelt-Region Förderanträge für deutsch-dänische Kooperationsprojekte stellen: Hier intensivierten sich Verbindungen oder bauten sich auf, dort fanden Gegenbesuche und Folgeprojekte statt. Die zehn Projektpartner des Projektes arbeiten nach drei Jahren weiterhin eng zusammen und fördern gemeinsam People-to-People-Mikroprojekte und Kooperationen innerhalb der Grenzregion.

Neben einem Rückblick auf und Einblicke in die Arbeit im Projekt soll es um die aktuellen Fragen und Themen aus der deutsch-dänischen Zusammenarbeit gehen, denen es sich nach drei Jahren zu stellen gilt. In einer Podiumsdiskussion werden Möglichkeiten, Herausforderungen und Perspektiven in der deutsch-dänischen Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Bildung und Jugend mit Teilnehmern aus anderen Interreg-Projekten thematisiert.

nmeldungen bei Susanne Birck, Kreisverwaltung Ostholstein, Tel. 04521/788275 oder per E-Mail an s.birck@kreis-oh.de.