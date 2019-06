Eutiner Festspiele: : Einblicke hinter die Kulissen

Offene Türen am Samstag machten Lust auf die in wenigen Tagen beginnende Spielzeit der Eutiner Festspiele.

von Michael Kuhr

22. Juni 2019, 22:44 Uhr

Eutin | Einmal in ein Kleid aus dem Fundus schlüpfen, den Kostüm- und Maskenbildnern über die Schulter schauen, im Foyer ein Stück Torte genießen oder die Seebühne aus anderer Perspektive betrachten: Mit einem Tag der offenen Tür machten die Eutiner Festspiele am Samstag Lust auf die in Kürze beginnende Spielzeit.

Für manche war es der erste Besuch auf dem Festspielgelände im Schlossgarten, andere kannten die Örtlichkeiten bereits von einer der Aufführungen. Doch auch für sie dürfte die eine oder andere Anekdote neu gewesen sein, die Geschäftsführer Falk Herzog und Sprecherin Ulrike Horstmann bei Rundgängen durch die Opernscheune und einem Abstecher zur Seebühne erzählten.

Für Theatermaler Arslan Tokat ist „sein Raum“ in der Opernscheune nicht einfach ein Kulissenlager, sondern ein „Malsaal“, wie er seinem Publikum schmunzelnd verriet. Und wer sich gefragt haben mag, wie es ihm gelingt, die großen Bühnenbilder zu bemalen, dem verriet er sein Geheimnis. Entweder nimmt er einen langen Pinsel, oder er spaziert vorsichtig über die monumentalen Wände. In diesem Jahr habe er besonders viel zu tun – „sieben Tage die Woche, sieben Wochen lang“ – da er die Bühnenbilder für „Ein Maskenball“ und „Kiss me, Kate“ gleichzeitig anfertigen müsse, erzählte der Mann, der seit 2014 für die Festspiele arbeitet und zuvor 31 Jahre an der Hamburger Staatsoper wirkte.

„1951 wollte man zu Ehren des 125. Todestages von Carl Maria von Weber den Freischütz aufführen und ging mit einem Kofferradio im Schlossgarten spazieren. An der Stelle, wo heute die Seebühne ist, soll es den schönsten Klang gegeben haben. Das war die Geburtsstunde der Festspiele“, erzählte Ulrike Horstmann eine Anekdote. Mit 33.000 Zuschauern in 2018 sei das Schiff der Festspiele, das vor einigen Jahren in unruhige See und Seenot geraten war, wieder in gutem Fahrwasser. „Die Segel sind gesetzt“, so Horstmann: „2020 wird der Knaller“, schaute sie optimistisch voraus auf die 70. Saison.

Nebenan erzählte Kostümbildnerin Martina Feldmann von ihrer Arbeit. Sie entwirft oder leiht die passende Kleidung bei anderen Häusern aus. Auf dem Flur tauschten sich derweil die Maskenbildnerinnen Marlene Girolla-Krause und Gabriela Kunte über die Perücken aus, die sie noch für die Aufführungen fertig stellen müssen. „Für ,Kiss me, Kate’ brauchen wir 40, für ,Ein Maskenball’ etwa 50 plus Ersatz“, überschlug Chef-Maskenbildnerin Girolla-Krause aus Stuttgart, die seit neun Jahren in Eutin dabei ist und viele eigene sowie ausgeliehene Exemplare mitgebracht hat. Acht Jahre in Eutin sind es bereits für Kunte, die am Landestheater arbeitet.

Im Fundus unter dem Dach gab es dann noch Gelegenheit, einmal in einen goldenen Umhang zu schlüpfen, was Sieghard Scholz aus Preetz gut gefiel. Sabine Preuss aus Malente fand Gefallen an einem lachsfarbenen Kleid, das sie sich anhielt.

Der Rundgang endete auf der Bühne, wo Horstmann die beweglichen Bühnenbilder erklärte und auf den rutschfesten Belag und die Stufen verwies. Beides erleichtert das Betreten und bannt die Rutschgefahr. Denn dass die Schauspieler für gewöhnlich auch bei Regen weiterspielen, ist bekannt. In 2018 habe es Anfang August aber ein Gewitter gegeben, wo die Vorstellung abgebrochen werden musste, erinnerte Horstmann. „Da galt es nur zu retten, was zu retten war.“