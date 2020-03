Ein Werk Bachs voller Dramatik

Johannes-Passion in der voll besetzten Sankt-Michaelis-Kirche / Das vierte große Werk unter der Leitung von Antje Wissemann

09. März 2020, 17:03 Uhr

Eutin | Es ist vollbracht. Antje Wissemann hat eines ihrer Lieblingswerke, die Johannes-Passion BWV 245 von Johann Sebastian Bach, am Sonntag in der fast ausverkauften Sankt-Michaelis-Kirche zur Aufführung gebracht.

Es ist das vierte große Werk, dass die engagierte Kantorin seit ihrem Amtsantritt 2017 mit ihrem Chor präsentiert. Der wurde dieses Mal vom Orchester „La Festa Musicale“, einem noch jungen, aber hervorragenden Barockensemble aus Hannover, begleitet.

Das Werk über die Kreuzigungsgeschichte Jesu ist voller Dramatik und für die Zeit, in der es entstand, ungewöhnlich. So ist es nicht einfach, einerseits mit der Schlichtheit musikalisch umzugehen, die geistlicher Musik eigen ist, damit sie die „...Zuhörer vielmehr zur Andacht aufmuntere...“ und andererseits mit der Dramatik, in der die Passion erzählt wird.

Großartig gelang das dem Bassisten Konstantin Heitel (Hamburg), der sowohl Jesus als auch Pilatus sang. Als Jesus einfach, dabei nachdrücklich und warm in der Tiefe, stellte er sängerisch Fragen als Fragen so undramatisch wie eindringlich in den Raum und schaffte es außerdem, seine zweite Rolle, den Pilatus, stimmlich völlig anders zu gestalten. Er kennt seine Stimme genau und weiß sie präzise einzusetzen. Auch der Tenor, Niels Giebelhausen (Münster) überzeugte sowohl in Arien als auch in den Rezitativen, die er, obwohl sie schwierig und eher spröde zu singen sind, ungewöhnlich melodiös sang. Sein Rezitativ, in dem Pilatus Jesus nimmt und ihn geißelt, ging unter die Haut.

Enorm kraftvoll auch, wie Giebelhausen den Vorhang im Tempel zerreißen lässt. Man hörte förmlich den Stoff reißen und gleichzeitig die Unerhörtheit dieses Vorgangs.

Die Dramatik des reißenden Vorhangs hätte man sich von den Streichern des sonst sehr professionellen Orchester deutlicher gewünscht. Auch der ein oder andere Chorsatz hätte mehr Ausdruck und sogar Schärfe haben dürfen. Wunderbar weich, zart und im Gesamtklang aber war der Chor in der Arie „Mein teurer Heiland“ im Wechsel mit dem Bass.

Für den Countertenor David Erler, der aus Krankheitsgründen abgesagt hatte, war kurzfristig Johannes Euler (Hannover) eingesprungen. Sein großes Stimmvolumen zeichnete ihn aus. Allerdings fehlte Wärme in der sehr hellen Stimme, die eine Altistin eher hätte.

„Die Stimme mit einem Countertenor zu besetzen, wie es zu Bachs Zeiten üblich war, lässt aufhorchen,“ sagte Antje Wissemann zur Verpflichtung der Solisten.

Es ist bei einem gut zweistündigen Stück nicht immer ganz einfach, bis zum Schluss die Spannung zu halten. Antje Wissemann erreichte das, als sie nach dem „Es ist vollbracht“ eine eindrückliche Pause machte. Auch am Ende der Passion sorgte sie für eine lange ernste Stille, so dass die Zuschauer einige Zeit brauchten, bis sie sich trauten, zu applaudieren. Die Anerkennung des Publikums für die Mitwirkenden fiel aber sehr herzliche aus.