Eutin : Ein Vormittag im Barock – Bildungsspaß im Schloss

Die Klasse 3f der Grundschule Fissau ist die erste, die im Schloss Eutin am „Bildungsspaß“-Angebot teilnimmt.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

13. November 2019, 14:07 Uhr

Eutin | „Warum hat der Mann da so ein Ding?“, will Sophia (9) wissen und zeigt auf ein Porträt von Herzog Friedrich August an der Wand. „So eine Schärpe hat man früher so getragen“, sagt Schloss-Mitarbeiterin Ulrike Unger, die am Mittwoch erstmals eine Schulklasse im Rahmen des „Bildungsspaß“-Angebots durch die historischen Räume führte. Bei „Riechsalz, Reifrock, Rückenschmerzen“ lernten die 22 Kinder der Klasse 3f der Grundschule Fissau gegensätzliche Kinderwelten im Barock kennen. Und erfuhren dabei auch selbst hautnah, wie Rosenöl und Riechsalz riechen, wie man einen Hofknicks richtig ausführt, dass auch Kinder Korsetts tragen mussten und dass vor 300 Jahren die Haarmode doch ungewöhnlich aussah. Als Klassenlehrerin Caroline Abrulat eine Barock-Perücke aufsetzte, sorgte sie damit nicht nur für Erheiterung , sondern auch für Staunen – mit „ey cool“ kommentierten einige der Schüler das temporär veränderte Aussehen ihrer Lehrerin.

Der Besuch im Schloss passe perfekt in den Lehrplan, so Abrulat, schließlich stehe das Thema Leben früher und heute aktuell im Fokus. Fühlen, ausprobieren – das sei besser als nur Arbeitsblätter für die Kinder, so Abrulat. Während die Grundschüler bereits im vergangenen Jahr das Schloss bei einer Führung kennengelernt hatten, waren sie für das Schloss-Team die Premieren-Klasse im Rahmen des „Bildungsspaßes“. Seit Juni ist die Stiftung Schloss Eutin Partner bei dem Bildungsangebot der Sparkassenstiftung Ostholstein. Das Schloss soll als außerschulischen Lernort bekannt werden. Der 3f hat es gefallen, das Klassenzimmer für einen Vormittag gegen Thronsaal und Co. zu tauschen.