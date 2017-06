Ein Vergleich soll Frieden schaffen

vergrößern 1 von 1 Foto: wyj 1 von 1

Mit einem Vergleichsvorschlag hat das Verwaltungsgericht in Schleswig am Donnerstag versucht, den lange schwelenden Streit zwischen der Kreis-CDU und dem Kreis Plön, sprich der Landrätin in Person, über eine mögliche Auskunftspflicht für Abgeordnete beizulegen. Hintergrund ist der Wunsch des aus der CDU-Fraktion ausgetretenen Abgeordneten Klaus Blöcker, Akteneinsicht in den Verwaltungsvorgang zu den Verwendungsnachweisen bezüglich der vom Kreis der Fraktion bewilligten Fraktionszuschüsse zu bekommen. Aus Sicht des Kreises besteht kein berechtigtes Interesse der CDU-Fraktion, das dem entgegenstünde. Die CDU sieht dies anders und hatte zunächst Widerspruch eingelegt und nun Klage gegen die Gewährung der Akteneinsicht erhoben. Darüber hatte das Gericht nun zu entscheiden.

Ein Urteil ist es – noch – nicht, was das Gericht am Donnerstag verkündete, eher ein „Vorschlag für einen außergerichtlichen Vergleich“, wie es der Vorsitzende Dr. Martiensen formulierte. Sollte eine der beteiligten Parteien Widerspruch bis zum 12. Juli einlegen, wird das Gericht ein Urteil – eher im Sinne des Vergleichsvorschlages – fällen.

Der Vorschlag sieht so aus, dass dem Abgeordneten Blöcker Einsicht in die Verwaltungsvorgänge zu den Abrechnungen 2008 bis 2014 gewährt wird – allerdings mit Ausnahme „sämtlicher von der Verwaltung angefertigter Kopien aus CDU-Unterlagen“, so Martiensen. Das läuft darauf hinaus, das Blöcker lediglich die Unterlagen des Rechnungsprüfungsamtes einsehen darf, das bei der Prüfung der Belege keine Unstimmigkeiten festgestellt hatte.

Blöcker, der den Antrag auf Einsicht noch während seiner Zugehörigkeit zur CDU-Fraktion gestellt hatte, ging es allerdings eben um die Frage, was hat die Fraktion mit den Geldern gemacht. „Immerhin sind dies 110 000 Euro für die fragliche Zeit“, so Blöcker wörtlich.

Aus Sicht der CDU geht es aber vor allem um politische Aspekte. Eigene Interessen stünden dagegen, politische Konkurrenten könnten sich Vorteile verschaffen. Weitaus einfacher wäre es gewesen, wenn Blöcker noch in der Fraktion wäre, „dann hätte er ein Auskunfts- und Einsichtsrecht“, so das Gericht. Für das Gericht ergab sich das grundsätzliche Problem, ob eine Partei einfach so Einsicht in Unterlagen einer anderen Partei fordern kann. „Die vom Kreis für die Rechnungsprüfung kopierten Belege weisen auf Aktivitäten der Abgeordneten hin, das müsse geschützt werden“, argumentierte der Anwalt der CDU. „Es wurden Sachen da kopiert, die nicht in den Bericht gehören wie Pressemitteilungen“, sagte CDU-Chef Werner Kalinka dem Gericht.

„Eine Fraktion hat nicht viele Rechte, darf eine Fraktion das Recht haben, eine andere Fraktion zu kontrollieren?“ stellte der Richter zur Diskussion. Und doch gehe es bei diesem Fall nur um die CDU und die Landrätin als Vertreterin des Kreises und nicht um Blöcker als Person. Deshalb nun der Vergleichsvorschlag einer beschränkten Einsicht – ohne die CDU-Kopien. Der Anwalt des Kreises, Färber: „Wir tun uns schwer, den Vorschlag anzunehmen.“ Er sieht mögliche Folgen für den Kreis. Es sei „eine Kerner-Arbeit“ nun die kopierten Unterlagen der CDU aus der Akte herauszunehmen. „Gleichwohl werden wir den Vergleich mit der Landrätin besprechen und nehmen ihn auf Widerruf mit.“

Die CDU „kann damit leben“, antwortete Kalinka dem Gericht. „Natürlich sind wir damit sehr zufrieden“, sagte Kalinka nach der Verhandlung dem OHA. „Das Gericht hat unsere Rechtsposition bestätigt, das was wir wollten. Wir sind hoch zufrieden.“

Ganz anders sieht es Klaus Blöcker. Zweimal sei ihm Einsicht nicht gewährt worden, das sei nun aufgehoben. Er hält es aber für wahrscheinlich, dass dem Vergleichsvorschlag nach intensiver Diskussion auch mit der Landrätin widersprochen wird. „Ich halte den Vergleich für nicht in Ordnung.“ Und wörtlich: „Das ist 50 Prozent Demokratie. Das ist wie Magermilch.“ Er ist skeptisch, ob der Prüfungsbericht aussagekräftig sein wird. Auch wenn vom Kreis bei der Prüfung keine Beanstandungen festgestellt wurden, „noch in der CDU hat man mir Protokolle verweigert, deshalb habe ich die Einsicht gefordert.“ Und letztlich hätten beide Seiten nicht erreicht, was sie wollten.

Das letzte Wort wird wohl nun das Gericht haben, wenn eine Partei – sprich Kreis/ Landrätin oder Blöcker und CDU – Widerspruch anmelden sollten. Dann wird das Gericht sein Urteil fällen. Und dann wird die unterlegene Seite wohl in die nächste Instanz gehen. Das zumindest deutete sich in Schleswig schon an.









von Michael Kuhr

erstellt am 15.Jun.2017 | 14:10 Uhr