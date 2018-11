Eutin : Ein Verein von Frauen für Frauen

Der Ortsverein Eutin des Sozialdienstes katholischer Frauen stellt seine Arbeit vor.

von Susanne Link

22. November 2018, 16:40 Uhr

Mit oder ohne Kind: die Beratungsstelle für Frauen, Familien und Schwangere des Vereines Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) berät Frauen in unterschiedlichen Lebenssituationen. Seit 24 Jahren ist der Verein Träger dieser Beratungsstelle. Zwei Sozialpädagogen helfen beispielsweise bei Anträgen fürs Kindergeld oder andere staatliche Leistungen. Auch Paare, die sich trennen oder bei Kindern mit Schwierigkeiten gibt es das Angebot der Beratung.

„Die Lebenssituationen sind sehr unterschiedlich,“ sagt Kerstin Wienberg, die seit 18 Jahren als Sozialpädagogin in der Beratungsstelle in der Plöner Straße 36 tätig ist. Die Beraterinnen arbeiten unabhängig von Religionszugehörigkeit, auch wenn katholisch im Vereinsnamen steht. Gemeinsam suche man mit den Frauen und Familien Möglichkeiten und Perspektiven, wie schwierige Situationen gemeistert werde können. Rund 400 Anfragen und über 1300 Beratungskontakte im Jahr habe die Beratungsstelle in Eutin. Die Zahlen stiegen stetig, sagt Wienberg. Dieses „Herzstück“ des Vereins wird durch zwei Mutter-Kind-Gruppen und eine Nähwerkstatt ergänzt.

„Wenn das keiner machen würde, würde es unter den Tisch fallen“, sagt Roswitha Fleischer, Vorsitzende des SKF. Sie steckt gemeinsam mit neun Mitgliedern Adventskränze. Diese sollen auf einem Basar am Sonnabend, 24. November, verkauft werden, die Einnahmen sollen Vereinsarbeit dienen. Vom Erzbistum Hamburg und vom Land werde der Verein zwar unterstützt, einen Teil müsse der SKF allerdings selbst erwirtschaften, erklärt Fleischer. Ob Spenden, Adventsbasar oder eine Second-Hand-Börse für Baby- und Kinderkleidung, der Ortsverein Eutin versuche auf vielfältige Weise, Einnahmen zu sammeln.

20 Kilo Tannenzweige und 80 Kerzen verarbeiteten die Frauen in sieben Stunden zu Gestecken und Kränzen. Neben dem sozialen Engagement sei die Vorbereitung auf den Basar auch eine Einstimmung auf die Weihnachtszeit, sagen sie.

Von 11 bis 17 Uhr können Sonnabend im Gemeindehaus der katholischen Kirchengemeinde St. Marien neben den Adventskränzen auch Honig, Basteleien aus Naturmaterialien, Selbstgestricktes, Dekoartikel und weitere Produkte auf dem Markt erworben werden.

Die Caféteria lädt zu Torten, Schmalzbroten, Kaffee und Tee ein. Der Zugang zum Gemeindehaus ist barrierefrei. Weitere Informationen zum Adventsbasar unter Tel. 04521/78108.

Der Verein SFK

Der Sozialdienst katholischer Frauen ist ein Fachverband der Caritas und wurde 1899 von Agnes Neuhaus in Dortmund gegründet. Der Ortsverein Eutin gründete sich rund 100 Jahre später und ist einer von 150 Ortsvereinen in Deutschland. Mitglieder müssen einer christlichen Konfession angehören.