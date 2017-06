Ein Urlaub an der Küste

vergrößern 1 von 1 Foto: mee 1 von 1

Dierk Fischer, 50, und seine Frau (Foto) sind aus Stuttgart nach Eutin für einen Tagesausflug gekommen. Sie machen zwei Wochen Urlaub an der Küste. In Eutin faszinierten sie der See und das Schloss. Später wollte das Ehepaar den Marktplatz und die Rosen bewundern. Bis gestern haben sie bereits Lübeck und Travemünde besucht. Sie sagten, dass man unbedingt Travemünde ansehen muss, wenn man hier

Urlaub macht – allein schon wegen der großen Schiffe.

von volooha

erstellt am 26.Jun.2017 | 14:46 Uhr