Ein „Tschüss“ mit Appetithappen

vergrößern 1 von 4 Foto: emde (4) 1 von 4







Der Gala-Abend der Eutiner Festspiele sind musikalische Höhepunkte und Abschiedsschmerz in einem – wenn Orchester und Sänger verstummen, gibt es keine berührenden Melodien oder Gesänge mehr für dieses Jahr auf Eutins grünem Hügel – außer den Ohrwurm, der einen bestenfalls nach Hause begleitet. Denn dafür hatten die Festspiele gesorgt: Früher als sonst verrieten die Veranwortlichen die beiden Publikumsmagneten der kommenden Saison: Guiseppe Verdis Opernklassiker „La travatia“ wird 2018 zum dritten Mal überhaupt in der Festspiel-Geschichte auf dem grünen Hügel zu sehen sein – und erstmals das Musical „My fair Lady“.

Doch vor dem Ohrwurm aus „La travatia“ für den Heimweg zeigten junge Gesangstalente wie Gihoon Kim, der den ersten Preis beim Maritim-Musikpreis 2016 gewonnen hatte, mit der Arie des Figaro sein Können. Dass er nicht nur lässig in Jeans und mit Neonschnürsenkeln singen und gleichzeitig schauspielern kann, bewies er im Duett mit der brillierenden Steffi Lehmann. „Bravo“-Rufe und Applaus mit Händen und Füßen erntete Lehmann in dieser Saison bei all ihren Auftritten – ob als Zimmermädchen Adele in der Fledermaus oder beim Gala-Abend am Samstag. „Hoffentlich kommt sie nächstes Jahr wieder“, wünschten sich Besucher. Als schon bekannter Publikumsliebling begeisterte auch die russische Mezzosporanistin Milana Butaeva – ob im Solo oder im stimmgewaltigen Duett mit Manos Kia.

Der Tenor Hyungseok Lee gehörte mit seinen 28 Jahren ebenfalls zu den Festspiel-Neulingen aus Südkorea, deren Talent Intendantin Dominique Caron beim Maritim-Musikpreis entdeckte. Begeisterter Applaus war am Ende nicht nur den Solisten, sondern auch der Kammerphilharmonie Lübeck KaPhil! unter der Leitung von Leo Siberski sowie dem Festspielchor unter der Leitung von Romely Pfund sicher.

„Bravo“-Rufe, Verbeugungen, Blumensträuße, Handküsse – und der Dank der Intendantin an das „unsichtbare“ aber wertvolle Team hinter den Kulissen, ohne die all das nicht möglich wäre. Mehr als zwei Stunden Gala-Abend waren schnell vorbei.

Der Wettergott hat es, das war im Vergleich mit dem verregneten Jahr 2016 auch nicht schwer, in diesem Jahr besser mit den Festspielen gemeint. Nur drei der insgesamt 15 Vorstellungen waren vom Regen begleitet, sagt Festspiel-Chefin Sabine Kuhnert. Ob sich das auch im Kartenverkauf niederschlägt, werde sich bei der Bilanz am heutigen Montag zeigen. Nur so viel verrät Kuhnert vorab: „Die 1200 Karten für den Gala-Abend haben wir erreicht.“

Wie hat es den Besuchern gefallen? „Ich mag klassische Musik sehr, spiele selbst Trompete. Der erste Sänger war klasse“, sagt Jonathan Schieren (16). Er macht mit seinen Eltern und den vier jüngeren Geschwistern gerade Urlaub im Norden. Da passte dieser Besuch gut. Dass er und seine Geschwister den Altersdurchschnitt des Publikums erheblich senkten, schiebt er auf den oft „schlecht gemachten Musikunterricht“. „Würde die Musik dort schmackhaft und besser vermittelt werden, würden sich bestimmt mehr Menschen meines Alters daür interessieren“, sagt der junge Bayer. Aus Hamburg kamen Martin Fuhrmann und Ela Dietrich – er wollte sie an ihrem Geburtstag überraschen, weil er sich daran erinnert habe, wie schön er einen Besuch in seiner Kindheit fand. „Die Atmosphäre und die Lage ist toll. Wahrscheinlich müssen wir und im nächsten Jahr mal eine Aufführung ansehen“, sagt Fuhrmann.

Der Kartenvorverkauf für die Festspiel-Saison 2018 beginnt am 16. Oktober.

von Constanze Emde

erstellt am 28.Aug.2017 | 00:01 Uhr