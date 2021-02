Kriminalpolizei ermittelt : Ein Toter und ein Millionenschaden bei zwei Bränden auf Fehmarn

Erst wurde auf der Insel ein Toter gefunden. Dann entsteht durch einen Brand an anderer Stelle ein Millionenschaden.

Fehmarn | Ein Brand in einer Anlage mit Ferienwohnungen und ein unbekannter Toter in einem leerstehenden Werkstattgebäude haben am Sonntag die Einsatzkräfte auf der Ostseeinsel Fehmarn in Atem gehalten. Der bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Tote sei im Brandschut...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.