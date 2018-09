Ein Sieg fürs Selbstvertrauen

Nach Niederlage gegen Hahnheide haben die Frauen der HSG Holsteinische Schweiz souverän gewonnen

von shz.de

17. September 2018, 15:16 Uhr

Die erste Frauenmannschaft der HSG Holsteinische Schweiz gewann in der Süd/Ostsee-Liga gegen die SG Glinde/Reinbek mit 29:22(14:8). „Wir wollten die Niederlage vom letzten Wochenende vergessen“, spielte HSG-Trainer Fred Boller in der Nachbetrachtung des jüngsten Erfolges nochmal auf die Niederlage bei der GHG Hahnheide an. Daher seien seine Spielerinnen konzentriert und motiviert zu Werke gegangen. „Ich hatte schon in der Anfangsphase nie das Gefühl, dass wir das Spiel verlieren könnten“, sagte Boller.

Die Holsteinerinnen waren sofort mit 100 Prozent da und führten schnell mit 3:1 (6.). Selbst als die Gegnerinnen in die Begegnung fanden und sich auf das HSG-Spiel einstellten, reagierten die Holsteinerinnen richtig.

Weil die Torgefahr der Gäste meist aus dem Rückraum kam, stellte Boller seine Abwehr etwas offensiver um. So wurde der gegnerische Rückraum gestört und die Gastgeberinnen zogen von 3:3 (8.) auf 12:4 (24.) davon. „Aus einer starken Abwehr kam der Angriff ins Rollen“, sagte Boller, der viele Gegenstöße seines Teams beobachten konnte. Verborgen blieb ihm dabei nicht, dass es noch immer eine Abschlussschwäche im HSG-Angriff gab. Dennoch betrug die Pausenführung sechs Tore.

In der zweiten Halbzeit ließen die Holsteiner Handballerinnen gegen einen Gegner, der laut Boller zu keiner Zeit zu unterschätzen gewesen sei, „nichts anbrennen“. Mit verantwortlich für den souveränen Erfolg waren zwei junge Spielerinnen. „Anna und Madita, die A-Jugendlichen, haben sich sehr gut eingeführt und sind ein Faktum in unserer Mannschaft geworden“, freute sich der HSG-Coach. Und auch die Tatsache, dass sich sein Team nicht von der ruppigen Spielweise der Reinbekerinnen beeindrucken ließ, stimmte Boller positiv: „Meine Mädels haben das sehr diszipliniert weggesteckt und haben sich davon nicht beeinflussen lassen.“

Für die weitere Saison ist der guter Dinge. „Das Spiel brachte wieder ein bisschen Selbstvertrauen“, gab er zu. Am Sonnabend gibt es ein Ostholstein-Derby gegen den MTV Ahrensbök.



HSG Holsteinische Schweiz: Danika Hahn – Anna Schmidt-Holländer (10/2), Sabrina Wagner (6/1), Kim Christine Zühlke, Yvonne Hänisch (je 4), Saskia Wendt (2/1), Madita Seifert, Ines Thormann, Oksana Puschkarev (je 1), Marila Grunwald