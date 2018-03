Jahresversammlung des Kreisfeuerwehrverbands Plön mit Rückblick auf das vergangene Einsatzjahr und Ausblick aufs Jubiläumsjahr

von Alexander Steenbeck

18. März 2018, 12:34 Uhr

Es ist viel los im Jubiläumsjahr des Kreisfeuerwehrverbandes Plön, der in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiert. „Angefangen hat alles mit zehn Wehren 1893, die mit Pferd und Wagen loszogen, um zu löschen“, erinnerte Werner Kalinka als stellvertretender Landrat in seinem Grußwort die anwesenden Mitglieder des Feuerwehrverbandes anlässlich ihrer Jahresversammlung am vergangenen Freitag in Schwentinental. Heute sei es ein „schlagkräftiger Verband, der einen ehrenvollen und wichtigen Dienst für die Bürger leistet. Dafür sagen wir Danke.“

Der Kreisfeuerwehrverband Plön hat aktuell 100 Feuerwehren mit 3133 aktiven Mitgliedern und über 800 Jugendfeuerwehrmitgliedern. „Davon sind am Tage 664 Mitglieder als Einsatzkräfte verfügbar“, stellte Kreiswehrführer Manfred Stender in seiner Bilanz fest. Die Zahl der Aktiven habe sich damit nicht verändert, was sicherlich nicht in allen Kreisen der Fall sei. Sorge bereitet ihm vielmehr die fehlende Bereitschaft, Verantwortung als Führungskraft zu übernehmen. Auch sei es eine Herausforderung, jenen Mitgliedern die Teilnahme an Einsätzen zu ermöglichen, die Kinder haben. Da würden Kindergärten in der Nähe von Feuerwehrhäusern aushelfen oder auch Mitglieder der Verwaltung, die nachts die Kinderbetreuung übernehmen würden.

Von einer „großen Herausforderung“ gerade in dieser Frage sprach auch Kalinka. Zu lösen sei dies vielleicht nur in der Kooperation von Wehren. Denn nur so können man auch „mehr Frauen für die Wehren gewinnen“, die zweite große Aufgabe für die Zukunft neben dem Versicherungsschutz für die Aktiven. Und nicht zuletzt müsse sich der Gesetzgeber des Problems der „Gaffer“ annehmen, die oft die Einsatzkräfte behinderten, forderte Kalinka.

Für die Wehren im Kreis Plön sei es ein „normales Jahr“ gewesen, wie es der Kreiswehrführer ausdrückte. Insgesamt gab es 1515 Einsätze, davon 39 Mittel- und Großbrände und 219 Technische Hilfeleistungen bei Unfällen. „Dabei konnten 136 Personen gerettet werden, 17 Menschen verloren bei den Unfällen ihr Leben.“ Aber – auch das ist der Alltag der Wehren: 345 Einsätze gab es aufgrund von Wetterschäden.

Ein Problem sieht Stender in der wachsenden Zahl der Einsätze durch Brandmeldeanlagen, 78 waren es im vergangenen Jahr. „Diese sind eine enorme Belastung der betroffenen Wehren und der Arbeitgeber der Einsatzkräfte.“ Positiv zu vermerken: Es gab keine Katastrophenschutzeinsätze im vergangenen Jahr. Eine „Herausforderung in kommender Zeit“ könnte aus Stenders Sicht die drohende „Afrikanische Schweinepest“ im Kreis sein. Darauf habe man sich bereits mit ersten Gesprächen mit den Kreisveterinären, der Jägerschaft und der Polizei vorbereitet. „Die landesweite Forderung nach der Reduzierung des Wildschweinbestandes um 70 Prozent ist sicherlich ein Wunschdenken“, so Stenders Fazit.

Und noch ein Blick auf die Technik: Im Laufe des Sommers wurden die letzten digitalen Handfunkgeräte ausgeliefert. Ein Problem sei dabei die Anpassung der Helmsprechgarnituren von Atemschutzträgern. Positiv zu vermerken sei auch, dass die feuerwehrtechnische Zentrale in Preetz 2017 ihren vollständigen Betrieb aufnehmen konnte. Allerdings ist der Kreis bereits an die Herstellerfirma von zwei neuen Container für die Wärmegewöhnung und Flash-Over-Simulation herangetreten, die bereits erhebliche Gebrauchsspuren aufwiesen.

Jetzt aber will die Kreisfeuerwehr erst einmal ihr Jubiläum feiern unter dem Motto „Gemeinschaft-Vielfalt-Sicherheit“. Eine Chronik der vergangenen 25 Jahre als Fortschreibung sei in Arbeit. Die Veranstaltungen selbst beginnen mit dem Kreisfeuerwehrmarsch in Kalübbe am 5. Mai. Das eigentliche Festwochenende findet dann vom 31. Mai bis 3. Juni statt. Am 21. September findet dann der „große Zapfenstreich“ aller Wehren in Lütjenburg statt.