Ein Rebell geht in Rente

Der Schulleiter Matthias Isecke-Vogelsang verabschiedet sich vom Schuldienst / Der Süseler will Zeit für Familie und Ehrenamt nutzen

von Juliane Kahlke

05. Juli 2018, 20:06 Uhr

Es ist vollbracht, könnte man sagen, oder: Der Punk-Rektor wird pensioniert. Heute hat Schulleiter Matthias Isecke-Vogelsang seinen letzten Schultag. Der 65-jährige Rektor der Gotthard-Kühl-Schule in Lübeck verlässt den Schuldienst mit Wehmut und Freude zugleich, wie er sagt.

Isecke-Vogelsang hat Zeit für ein Gespräch gefunden. Bekleidet mit löchriger Hose, schwarzem T-Shirt und Erinnerungsbändern an den Armgelenken sitzt der Süseler in seinem Wohnzimmer und plaudert munter, aber strukturiert über seine Zeit als Lehrer.

Er sei jeden Tag gerne zur Schule gegangen. Den Grundstein legte der gebürtige Chemnitzer in Kiel. Dort studierte der schlanke Mann Deutsch, Geschichte, Musik, Religion und Deutsch als Fremdsprache. Zum Glück, sagt er, denn eines der Fächer habe ihm immer zu einer Stelle verholfen, auch während der „Lehrerschwemme“ in den 80er-Jahren.

Die Karriere begann mit dem obligatorischen Referendariat 1980 bis 1982 an der Francke-Schule in Lübeck. Nach dem Examen wechselte der Jung-Lehrer an die Lübecker Brockesschule und brachte sich dort beim Modellversuch des verstärkten Musikunterrichts in Grund- und Hauptschule ein.

Vier Jahre später wird es für den selbstständig denkenden Kopf theoretischer. „Ich wurde an die pädagogische Hochschule für die Lehrerausbildung abgeordnet.“ Bis 1990 arbeitete er wissenschaftlich- pädagogisch, bevor es den Vater von drei Kindern wieder in den Schulbetrieb zog.

Der Mann mit den hochfrisierten, bunten Haaren begann 1990 als Leiter an der Süseler Schule. Dort habe er viel erreichen können, sie zu einer Referenzschule gemacht, erinnert sich Isecke-Vogelsang gerne an die zehn Jahre. Sein Plan, dort noch bis zur Pensionierung Schüler auf ihr Leben vorzubereiten, ging nicht auf: Als die Schule zur reinen Grundschule wurde, bot ihm das Schulamt die Leitung der Lübecker Schule an. Der Süseler wollte nicht, lenkte aber ein, als die Lübecker Kollegen ihn haben wollten.

Auch die Gotthard-Kühl-Schule sei heute eine Referenzadresse, stellt er zufrieden fest. Als er 2010 dort begann, wurden 420 Schüler von 30 Lehrern unterrichtet, heute sind es 720 Schüler, die bei 70 Pädagogen lernen. Und es herrsche erneut Platznot.

Die Sporthalle fasse nicht alle Schüler und Lehrer. Aus der Not machten Kollegen und Klassen vor kurzem eine Tugend und luden Isecke-Vogelsang einzeln zu sich ein. Jede Klasse habe ihm zum Abschied etwas aufgeführt, vorgetragen, gemalt oder ein anderes Geschenk gemacht. In allen sei er gewesen. Die letzte Amtshandlung wird heute eine Dienstversammlung sein, dann wird Isecke-Vogelsang bis Ende des Monats sein Büro räumen.

Er habe viel Glück gehabt. Seine Eltern verließen kurz vor dem Mauerbau die DDR, zogen nach Essen. Er habe im Norden studieren und auch bleiben können. Und in wichtigen Momenten seiner Laufbahn hätten immer tolerante Menschen für ihn entschieden. Seine Berufswahl habe er nie bereut. „Die Arbeit mit jungen Menschen hält einen am Puls der Zeit.“ Kein Tag gleiche dem anderen. Langfristig habe er seinen Einfluss auf Schüler sehen können: „Ich habe immer mal Rückmeldungen bekommen, wie ‚Lieber Isi, Du hast mir damals geholfen‘.“ Vereinzelt habe er traurigerweise auch nicht helfen können.

In den 38 Jahren Schuldienst hätten die neuen Medien tiefgehende gesellschaftliche Veränderungen hervorgerufen. Bei den Schülern spiegele sich das im Denken wider, komplexe Texte zu entwickeln falle vielen schwerer, und die Kinder seien nervöser, ohne Handy gehe nichts.

Die Lehrer seien heute mehr Erziehungsberater als früher, da sich die Gesellschaft auseinander entwickelt habe. Nicht nur die Kluft zwischen arm und reich nehme zu. Auch bei den Werten und Normen gebe es eine größere Pluralität, deren Ursache nicht an kulturellen Unterschieden liege. Bei den Eltern reiche die Spanne von denen, die ihre Kinder überbehüteten, bis zu denen, die ihre vernachlässigten.

Der Wechsel zum Schulleiter sei herausfordernd gewesen. Er habe andere Aufgaben erfüllen müssen, die ihm zu Beginn nicht immer leicht gefallen seien. „Ich habe viele Impulse gegeben, und ich brauchte für die Umsetzung ein Team“. Das habe er gehabt und seinen Kollegen vertraut. So, wie ihm seine Vorgesetzten vieles zugetraut hätten. Nur so habe er sie für das ein oder andere Projekt gewonnen. Er lächelt verschmitzt und sagt: „Da kommt dann das punkmäßig Rebellische bei mir durch.“

Nun wird Zeit für seine Ehefrau Annegret sein – „sie ist meine wichtigste Beraterin“, Zeit für das Enkelkind, für geplante Reisen und für die Ehrenämter beim Deutschen Roten Kreuz und der evangelisch-lutherischen Kirche.