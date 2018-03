Kreis ostholstein : Ein Praktikum mit viel Herzblut

Emmelie Lotzow aus Oldenburg lernte für vier Wochen die Arbeit im Deutschen Bundestag und im Bundestagsabgeordneten-Büro kennen

von Michael Kuhr

29. März 2018, 15:06 Uhr

Die Funktionsweise des Bundestages und den Arbeitsalltag seiner Mitglieder kennen lernen – dies konnte Emmelie Lotzow aus Oldenburg in Holstein im Rahmen eines vierwöchigen Praktikums im Abgeordnetenbüro von Ingo Gädechens hautnah erleben. Schon 2015 hatte sie durch ihre Teilnahme an dem Planspiel „Jugend und Parlament“ Ingo Gädechens kennengelernt und einen Einblick in die Arbeitsweise des Parlamentes erhalten können.

„Bereits bei meiner Teilnahme am Planspiel habe ich den CDU Abgeordneten als sympathischen und authentischen Politiker erlebt“, so Lotzow. „Umso mehr habe ich mich gefreut, bei ihm ein Praktikum ableisten zu können“. Während des Praktikums erhielt Lotzow einen Einblick in das gesamte Aufgabenspektrum eines Abgeordnetenbüros. Dazu gehören unter anderem Rechercheaufgaben, Mitarbeit bei der Büroorganisation, Erstellung von Briefentwürfen und Vorbereitung von Terminen. Zudem konnte Lotzow den Abgeordneten und seine Mitarbeiter zu interessanten Arbeitsgruppensitzungen, Gesprächen mit Besuchergruppen, zahlreichen parlamentarischen Empfängen und zu medialen Auftritten begleiten. Besondere Höhepunkte waren die Unterzeichnung des Koalitionsvertrages sowie die Vereidigung von Kanzlerin Dr. Angela Merkel und der gesamten Bundesregierung.

„Ich freue mich immer sehr, wenn ich jungen Menschen einen Einblick in meine politische Arbeit geben kann“, erklärt der CDU-Abgeordnete Gädechens. „Wir müssen alles daran setzen, die jungen Menschen heute von unserem demokratischen System zu begeistern. Wenn ich dann vier Wochen lang von einer so engagierten, jungen Frau – die so viel Herzblut und Einsatz zeigte – wie Emmelie Lotzow unterstützt und begleitet werde, macht mir das gleich doppelten Spaß!“ Auch Lotzow zieht ein positives Fazit ihrer Erfahrungen: „Diese Kombination von Mitarbeit in einem engagierten Team und Beobachtung der Umsetzung des Verfassungsrechts durch die obersten Bundesorgane war sehr bereichernd und ist auch in Hinsicht auf mein Jura-Studium in Marburg eine eindrucksvolle Erfahrung, die ich in guter Erinnerung behalten werde.“