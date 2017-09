Ein Poller soll für Ruhe sorgen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Michael Kuhr

erstellt am 29.Sep.2017 | 15:38 Uhr

So wichtig und willkommen der geplante Kindergarten am Schiffsthal in Plön auch ist, so umstritten ist er auch – zumindest bei den Anliegern des Plauer Weges. Einen Kritikpunkt hat Bürgermeister Lars Winter bei einem gemeinsamen Gespräch am Donnerstagabend mit den Anliegern des Plauer Weges ausgeräumt: ein abschließbarer Poller soll den befürchteten Durchgangsverkehr verhindern.

„Der Antrag wird bei der Verkehrsaufsicht des Kreises Plön gestellt werden“, sagte Fachbereichsleiter Armin Kirchner gestern dem OHA. Er war neben Teamleiterin Elke Springer und Bürgermeister Lars Winter Teilnehmer des Gespräches in den Räumen der offenen Ganztagsschule. Zuvor hatte Winter mit dem künftigen Bauherrn, JUH-Regionalvorstand Udo Neumann, den Vertrag unterzeichnet.

Es wird auch eine Aufhebung der Einbahnstraßenregelung im Plauer Weg geprüft. Derzeit ist er nur von der Straße „Am Trammer See“ einfahrbar. Das Einbahnstraßenschild wird entfernt, sagte Kirchner. Außerdem sollen mit Betriebsaufnahme der Kindertagesstätte die Eltern stets darauf hingewiesen werden, dass sie ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz am Schiffsthal abstellen sollten.

Derzeit werden die Kinder, die in Plön keinen Platz bekommen, in Ascheberg, Rathjensdorf oder Grebin untergebracht. Der JUH-Kindergarten soll am 1. August 2018 eröffnen. „Wir haben viele Alternativen geprüft, aber keine andere Lösung zur schnellen Abhilfe des Problems gefunden“, sagte Lars Winter. Jetzt sei der Bauantrag abgegeben. Baurechtlich sei auf dem Gelände der entstandenen Obstwiese „Bauland für Schulentwicklung“ vorgesehen. Vorteil sei auch, dass es ein stadteigenes Grundstück ist.

Wie der OHA bereits berichtete, will die Johanniter Unfallhilfe in Plön rund 1,5 Millionen Euro in den neuen dreizügigen Kindergarten mit 40 Plätzen und etwa 16 Arbeitsplätzen investieren. Die Einrichtung wird täglich zwischen 7 und 17 Uhr geöffnet sein. „Im April können wir verlässlich sagen, ob wir das Eröffnungsziel 1. August 2018 schaffen“, sagte Udo Neumann.

Bürgermeister Lars Winter vermutet, dass etwa die Hälfte der Obstbäume dem Bau weichen müssen. Viele Bäume werden aber auch für die Kinder stehen bleiben. Mit der neuen Lösung werde der Durchgangsverkehr verhindert.