Buchtenkicker : Ein Podcast zum Fußball in der Ostseeregion

Jasper Warrelmann und David Schmiedhold erörtern während der Saison das Geschehen in den Ligen von den Kreisklassen bis zur Regionalliga.

Sie sprechen über den Fußball an der Ostsee, in Ostholstein und Lübeck. Sie laden Gäste aus der Region ein, um über die Ereignisse und Ergebnisse des aktuellen Spieltags zu sprechen: „Die Buchtenkicker“ bieten seit dieser Saison einen Podcast an. Jede Woche präsentieren Jasper Warrelmann und David Schmiedhold eine neue Folge auf Spotify und haben es bi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.