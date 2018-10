Ein „Pinguin“ als Dankeschön für 25 Jahre Partnerschaft

von Alexander Steenbeck

19. Oktober 2018, 14:58 Uhr

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Patenschaft zwischen Grömitz und der Besatzung „Echo“ auf des Minenjagdboots „Grömitz“ hat die Crew jetzt der Patengemeinde einen orangefarbigen „Pinguin“ geschenkt. Selbstverständlich haben die Soldaten dafür kein Tier angesprüht: Bei dem „Pinguin B3“ handelt sich um eine kabelgesteuerte Minenjagddrohne, die zur Identifikation und Vernichtung von Unterwasserkontakten, wie beispielsweise Minen, Torpedos oder anderen Altlasten in der Ostsee, diente. Die mehr als eine Tonne schwere Drohne wird seit diesem Jahr in der Marine nicht mehr verwendet. Im Rahmen des Umbaus der Minenjagdboote „Bad Bevensen“, „Datteln“ und „Grömitz“ wird der „Pinguin“ durch die kleinere Unterwasserdrohne „Seefuchs“ ersetzt. In Grömitz wurde jetzt das Geschenk im Rahmen eines zweitägigen Patenstadtsbesuch feierlich von Kommandanten – Korvettenkapitän Philipp Palm– an die Gemeinde übergeben. Die Grömitzer und Besucher des Ostseebades können den „Pinguin“ nun neben der Gildehalle der Bürgergilde Grömitz betrachten.