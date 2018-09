Ein Pieks für die Gesundheit

Impf-Aktionstage: Gesundheitsministerium und Kreis-Gesundheitsamt informieren an den Beruflichen Schulen

von Constanze Emde

18. September 2018, 11:48 Uhr

„Es ist so leicht, sich zu schützen und gibt einem so viel Sicherheit“, sagt Lisann Paul und denkt nicht nur an die Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs. Die 18-Jährige ist gemeinsam mit ihren Mitschülern der Gesundheitsklasse als engagierter Multiplikator an den Beruflichen Schulen des Kreises Ostholstein unterwegs, um für das Impfen im Allgemeinen zu werben.

„Während Babys und Kinder durch regelmäßige Früherkennungs-Untersuchungen beim Arzt einen guten Impfschutz haben, klafft bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine immer größere Lücke im Impfausweis“, berichtet Dr. Anne Marcic, Referentin für Infektionsschutz im Kieler Gesundheitsministerium. Der Grund ist einfach: Wenn sie gesund sind, gehen sie nicht zum Arzt, der Impfausweis wird oft nur für besondere Urlaube gecheckt.

Um diese Versorgungs-Lücke zu schließen und die jungen Erwachsenen für das Thema Impfschutz zu sensibilisieren, veranstaltet das Gesundheitsamt des Kreises Ostholstein mit der Unterstützung des Gesundheitsministeriums sowie der Stadt Eutin in dieser Woche die „Impfaktions-Tage“. Gestern haben sich bereits 50 Schüler und auch Lehrer gemeldet, die geimpft werden wollen.

„Viele von uns und von denjenigen, die wir ansprechen, sind gerade 18 geworden und können nun selbst entscheiden, ob sie geimpft werden wollen oder nicht, wenn ihre Eltern vorher Impfgegner waren“, berichtet Frederik Meyn. Dass der Impfschutz letztlich nicht nur für den Geimpften, sondern für die Gesellschaft wichtig ist, um die Verbreitung ansteckender Krankheiten zu vermeiden, sei vielen vor den Gesprächen mit der Gesundheitsklasse gar nicht bewusst gewesen, erzählt Svane Sach.

Schulleiter Carsten Ingwertsen-Martensen befürwortet die Aktion ebenso wie Eutins Bürgermeister: „Wir sind Europaschule und haben viele Kontakte nach Osteuropa oder weiter weg, da ist Impfschutz wichtig.“ Der Fokus der Impftage liege auf Schülern im Gesundheitsbereich sowie der DaZ-Klasse (Deutsch als Zweitsprache). „Wir gehen davon aus, das bei den Flüchtlingen der Impfschutz noch gar nicht vorhanden ist“, sagte Martens. Wer mehr Infos rund um das Auffrischen der Impfungen braucht: www.schles wig-holstein.de/impfen.