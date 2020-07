Stefan Dose, Patrick Bang und Sebastian Dose überbrachten das Geschenk.

von Michael Kuhr

09. Juli 2020, 10:38 Uhr

Grebin | Wieder eine Überraschung von „Round Table“ war die Übergabe eines Cabrio Krippenwagens an die Kindertagesstätte „Die kleinen Strolche“ in Grebin. Stefan Dose, Patrick Bang und Sebastian Dose überbrachten das Geschenk, in dem bis zu vier Kinder Platz finden.