Plön / Mainz : Ein Krimi entsteht aus zwei Federn

Die beiden Autoren Jörn Hinrichsen und Rüdiger Fröhlich stellen ihren neuen Nord-Krimi „Blutspur der Justitia“ in mehreren Lesungen vor.

von Michael Kuhr

14. Oktober 2019, 14:20 Uhr

Plön | Ein Serienkiller treibt in Norddeutschland sein Unwesen. Seine Opfer stammen allesamt aus der Justiz: Richter, Anwälte oder Gutachter werden brutal ermordet und wie Kunstobjekte an Hünengräbern abgelegt. Der „Stoff des Grauens“ stammt aus dem neuen „Nord-Thriller“ von Jörn Hinrichsen (51) und Rüdiger Fröhlich (50). „Blutspur der Justitia“ heißt es und führt seine Leserschaft quer durch Norddeutschland von Kiel über St. Peter-Ording nach Schleswig, Pinneberg, Tarbek, Lübeck und natürlich Plön, der Heimat von Jörn Hinrichsen. Das Buch ist im Dithmarscher Verlag Boyens erschienen.

In ihrem jetzt vierten gemeinsamen Krimi geben sie Einblicke in die Seele des Täters, der wie ein Uhrwerk systematisch sein grausames Handwerk ausübt. Wie in allen anderen Büchern bisher auch spielen Kommissarin Kathrin van Busche aus Kiel und der Detektiv Alexei Gromow aus Hamburg die Hauptrollen. Es geht im Krimi um Rechtsbeugung, Betrug und Justiz-Filz, mystische Zusammenhänge zwischen den Toten und ihren Ablageorten, den historischen Steingräbern und die Muster, nach denen der Täter seine Opfer aussucht.

Das Besondere an der Verbindung von gemeinsamem Hobby, dem Spaß und der Arbeit von Jörn Hinrichsen und Rüdiger Fröhlich aus Mainz ist, dass sie ihr Buch Kapitel für Kapitel über eine Entfernung von 612 Kilometern zwischen Plön und Mainz abwechselnd schreiben. „Das ist ein fortlaufend kreativer Prozess“, erklärt Rüdiger Fröhlich. Mal kommt der Krimi nach nur einem neu geschriebenen Absatz, meist aber nach einem neuen Kapitel zurück. Dazwischen wird auch mal telefoniert. Dabei schreiben Hinrichsen und Fröhlich am Anfang, ohne zu wissen, wie der Krimi am Ende ausgeht.

Kennengelernt haben sich die beiden Autoren beim gemeinsamen Sportstudium in Kiel. Jörn Hinrichsen wurde in Plön Lehrer an der Gemeinschaftsschule Am Schiffsthal und ist dort heute Konrektor, Rüdiger Fröhlich ist Projekt-Redakteur für Gesundheit und Sport in Mainz. „Jeder von uns sollte zu Beginn seines Studiums ein Bild malen“, erinnert sich Jörn Hinrichsen. „Und wir malten eine Bierflasche und einen Fußball“, lacht Rüdiger Fröhlich. Ab da war klar: sie sollten gut zusammen passen, suchten sich eine gemeinsame Studentenbude und es entwickelte sich eine gute Freundschaft – bis heute.

Rüdiger Fröhlich veröffentlichte bereits 2004 seinen ersten Kiel-Krimi. Auslöser war seine Mutter, die sich zu Weihnachten einen Nougatriegel, weiße Farbe für die Wohnung und einen Krimi wünschte. „So begann mein Schreiben“, schmunzelt Rüdiger Fröhlich. 2014 entstand sein erster gemeinsamer Roman mit Jörn Hinrichsen. Der Lehrer für Deutsch, Sport und WiPo schreibt seinen Schülern zu den Zeugnissen eine Geschichte, in der jeder vorkommt – mal ernst, mal lustig. „So entstand einst meine Affinität zum Schreiben“, schmunzelt er. So folgten nach dem Krimi „Der Pate von Jeju-Island“ weitere Krimis von der Waterkant, nur der geografische Radius der Spielszenen wurde immer größer: „Dunkle Geheimnisse“, „Gib Gas!“ und jetzt „Die Blutspur der Justitia“ komplettieren das bisherige gemeinsame Wirken. „Die Ideen sind uns nie ausgegangen, manchmal müssen wir uns sogar bremsen“, lacht Jörn Hinrichsen.

Eineinhalb Jahre haben die beiden Autoren an ihrem neuen Buch hin- und hergeschrieben. Das ungewöhnliche Ende sorgt für eine Riesen-Überraschung verraten Rüdiger Fröhlich und Jörn Hinrichsen. Das Buch liegt in den meisten Buchhandlungen aus. Ihr Ziel ist es, zehn gemeinsame Krimi-Bände und das 5. Buch ist bereits angefangen. „Zumindest haben wir grob die Richtung besprochen“, sagt Rüdiger Fröhlich über den Prozess, der für beide immer wieder eine thematische Herausforderung darstellt.

Das erste Mal stellen beide ihr Buch gemeinsam vor. Start ist am Mittwoch, 16. Oktober, um 20 Uhr im Sportheim Kalübbe. Weiter geht es am Freitag, 18. Oktober, um 19.30 Uhr in der Weinhandlung „La Vie & Meer“ in Timmendorfer Strand sowie Hinrichsen allein am Samstag, 10. Oktober, um 20.30 Uhr im Kletterwerk „Urban Apes“ in Lübeck und am Freitag, 8. November, um 19.30 Uhr im „La Vie & Meer“ in Scharbeutz.