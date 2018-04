Ein Kran für das Voß-Haus

von Alexander Steenbeck

26. April 2018, 12:09 Uhr

Seitdem das Voß-Haus 2006 abgebrannt ist, klafft eine große Lücke mitten im Herzen Eutins. Gestern wurden erste Schritte unternommen, die Baulücke am Voßplatz zu schließen, nachdem der Keller bereits zum Jahresende verfüllt worden war. Innerhalb weniger Stunden wurde ein Kran errichtet – ein sogenannter Obendreher, mit einem 32 Meter langen Ausleger. „Wir sind im Zeitplan“, sagte Architekt Stephan Barnstedt gestern. Als nächste Arbeit steht nun der Einbau der Betonsohle an. Am Ende des Sommers soll bereits der Rohbau fertig sein, schätzt Barnstedt. Neben neun Eigentumswohnungen im Obergeschoss sind neun Hotelzimmer im Erdgeschoss geplant. Alle Wohnungen sind über einen Fahrstuhl zu erreichen – und in dessen Schacht steht bis zur Dacheindeckung des Hauses der Kran.