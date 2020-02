Im Kulturforum: : Ein Konzert der Dankbarkeit in Plön

Die 44-jährige Anika Gabriel ist nach dem Besuch des Gymnasiums Schloss Plön heute Sopranistin und gibt ein Konzert.

von Orly Röhlk

19. Februar 2020, 16:04 Uhr

Plön | „Danke, Plön“ und „Frühlingserwachen“ steht als Motto über einem Konzert der Sopranistin Anika Gabriel, die nach 25 Jahren in ihren ehemaligen Heimatort zurückkehrt, um sich bei Lehrern, Freunden und Bekannten für ihre schöne Kinder- und Jugendzeit zu bedanken. Mit dem Erlös des Abends im Kulturforum Schwimmhalle Schloss Plön möchte die 44-jährige Lübeckerin einem pflegebedürftigen Schulfreund, den sie seit dem Kindergarten kenne, ein wenig Freude schenken. Noch gegenwärtig ist Gabriel, damals Abiturientin am Gymnasium Schloss Plön, ihr Auftritt im Prinzenhaus 1995 als „Bastienne“ in Mozarts Singspiel „Bastien und Bastienne“ und die Erinnerung an ihre Lehrer Helga Klee, Carsten Tensing und Albrecht Kahnt, die sie damals ermutigt hätten, Gesang zu studieren.

Seit 2014 unterrichtet sie an der Lübecker Knabenkantorei St. Marien die Jungen und die Mädchen des Canta-Chores

Sie würde sich beim Konzert über ein Wiedersehen mit Lehrern und früheren Mitschülern sehr freuen, erklärte die dreifache Mutter, die an der Musikhochschule Lübeck Schulmusik studierte und im Rahmen eines Erasmus-Stipendiums 1999 am Musikkonservatorium Paris. Es folgte ein Diplom in Elementarer Musikerziehung an der Lübecker Musikhochschule, wo Gabriel und Gloger sich kennen lernten. Nach zwei Jahren in Sydney (Australien) und Auftritten im Sydney Opera House kehrte Gabriel, die im Sommer mit ihrer Familie nach Würzburg zieht, nach Lübeck zurück. Seit 2014 unterrichtet sie an der Lübecker Knabenkantorei St. Marien die Jungen und die Mädchen des Canta-Chores und die „Kirchenmäuse“.

Ich habe mir immer gewünscht, wieder nach Plön zu kommen und hier ein Konzert zu geben Anika Gabriel, Sopranistin

„Ich habe mir immer gewünscht, wieder nach Plön zu kommen und hier ein Konzert zu geben“, berichtete Gabriel von Proben auf dem Scheersberg als Schülerin und die Erinnerung an Lehrer Kahnt, der ihr damals in Lübeck einen Gesangslehrer vermittelte. Ein erster Kontakt ergab sich jetzt über ihren ehemaligen Nachbarn in Plön Raimund Paugstadt. Auf der Suche nach einem Veranstaltungsort habe Carsten Tensing ihr geraten, sich an Karin Wandelt zu wenden, Vorsitzende des Vereins Kulturforum Schwimmhalle Schloss Plön. So habe sich der Ort des Konzerts ergeben.

Im Programm für diesen Abend hat sie viele Frühlings- und Lieblingslieder.

Etwa 120 Stühle ließen sich dort stellen, hofft Gabriel auf viele Zuhörer. Im Programm für diesen Abend hat sie viele Frühlings- und Lieblingslieder. „Ich liebe französische Chansons, die es im zweiten Teil geben wird“, verrät sie. Gegeben werden Lieder, Arien und Chansons aus vier Jahrhunderten, unter anderem von Purcell, Mozart, Haydn, Debussy und Weill. Am Flügel begleitet Anika Gabriel ihre Studienkollegin und Pianistin Ninon Gloger, Dozentin an der Musikhochschule Lübeck, die sich schwerpunktmäßig der Neuen Musik verschrieben hat und unter anderem beim Schleswig-Holstein Musik-Festival und bei Jazz Baltica sowie als Orchesterpianistin mit den Wiener Symphonikern und der Dresdner Philharmonie zu hören war. Das Konzert im Kulturforum beginnt am Sonntag, 8. März, um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.