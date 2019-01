EUTIN : Ein Jahr voller Jubiläen

Das Ostholstein-Museum hat sein neues Ausstellungsprogramm für 2019 vorgestellt.

von Alexander Steenbeck

25. Januar 2019, 15:04 Uhr

Eutin | Es wird ein Jahr der Jubiläen. Oder der „Jubelwochen“, wie Dr. Julia Hümme, Leiterin des Ostholstein-Museums, es nennt. Seit 130 Jahren besteht das Ostholstein-Museum, seit 30 Jahren residiert es im ehemaligen Marstall des Eutiner Schlosses, dazu findet in diesem Jahr der 25. Eutiner Ostereiermarkt statt und Hümme feiert Dienstjubiläum, denn seit zehn Jahren leitet sie das Museum. Nach der Februarpause startet das Ostholstein-Museum somit in ein besonderes Ausstellungsjahr. Und wieder „sind verschiedene Bereiche der Kunst vertreten“, so Hümme.

Nach Playmobil, Micky Maus und Co. gibt es in diesem Jahr erneut eine Schau für die ganze Familie. Ab 10. Mai ist die Ausstellung „Janosch – Maler und Illustrator“ zu sehen. Gezeigt werden Grafiken, Stillleben und Porträts. „Janosch ist viel mehr als Tigerente und Bär“, sagt Hümme. Insgesamt „eine vielschichtige Ausstellung für Kunstinteressierte, aber auch für Familien mit Kindern“, so Hümme weiter.

Ostereiermarkt am 23. und 24. März

Fest im Programm eingeplant ist wieder der Eutiner Ostereiermarkt. Auch in diesem Jahr werden – wie gewohnt vier Wochen vor Ostern – am 23. und 24. März zahlreiche Aussteller aus dem In- und Ausland ihre in unterschiedlichster Weise bearbeiteten Eier präsentieren.

Flankierend dazu ist die Ausstellung „Edda Henschel – Die Welt im Ei“ zu sehen. Die Künstlerin zeigt filigrane Arbeiten in Gänse- oder Hühnereiern. „Mit ganz viel Humor und Witz werden in den Eiern Szenen dargestellt“, sagt Hümme begeistert ob der Filigranität der Arbeiten.

Auf seinen Reisen hat er typische Ansichten festgehalten Dr. Julia Hümme

Zeichnungen und Grafiken haben ebenfalls wieder ihren Platz im Jahres-Programm. Ab 3. März heißt es „Kokoschka auf Reisen“. Oskar Kokoschka war ein österreichischer Maler, Grafiker und Schriftsteller des Expressionismus und der Wiener Moderne. „Auf seinen Reisen hat er typische Ansichten festgehalten“, sagt Hümme. Seine Grafiken und Zeichnungen seien „Dokumente seiner Zeit“, so Hümme.

Nach großformatigen, sehr detailverliebten Werken von Ralph Fleck – zu sehen ab 28. Juni – folgen ab dem 23. August Arbeiten von Karin Bablok. Die Keramikerin zeigt im Dachgeschoss einige ihrer Porzellan- und Kunstobjekte.

Skulpturen von Volker Tiemann beenden die Saison

Ein „Wiederholungstäter“ ist ab dem 8. September zu Gast: Friedel Anderson stellte bereits 2012 im Ostholstein-Museum aus. Jetzt sind Werke des Itzehoers aus den vergangenen fünf Jahren zu bewundern. Mit Zeichnungen namhafter Künstler aus der Sammlung Becker und bemerkenswerten Skulpturen von Volker Tiemann geht die Saison 2019 schließlich zu Ende.

„Schwellenängste abbauen und die Vielfalt der Einrichtungen der Kulturstiftungen und des Schlosses zeigen“, ist laut Anja Sierks-Pfaff, Geschäftsführerin der Kulturstiftung des Kreises Ostholstein, wieder das Ziel des Schlossplatzfestes. Nach der Premiere im Jahr 2017 gibt es am 5. Mai nun eine Neuauflage. Geplant sind wieder offene Türen, Führungen und viele Aktionen von Landes- und Kreisbibliothek, Schloss und Ostholstein-Museum. Für Hümme „die schönste Art der Zusammenarbeit des Eutiner Kultur-Ensembles“.