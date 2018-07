Ein Infostand zur Volksinitiative in Plön

von Michael Kuhr

10. Juli 2018, 12:52 Uhr

Der Sozialverband und der Mieterbund Schleswig-Holstein haben im Februar die Volksinitiative für bezahlbaren Wohnraum gestartet. Schon heute zeigt sich eine große Beteiligung der Bevölkerung an der Unterschriftenaktion, um die erforderlichen 20 000 Unterschriften zu erreichen.

Der Landesverband des Sozialverbandes hat seine Ortsverbände nunmehr gebeten, an einem Aktionstag zur Volksinitiative mitzuwirken. Der Vorstand des Ortsverbandes Plön wird am Sonnabend, 14. Juli, von 10 bis 13 Uhr mit einem Informationsstand am Markt (gegenüber dem Drogeriemarkt) über die Volksinitiative informieren und Unterschriften erbitten.

Interessierte sind eingeladen, so der Vorsitzende Hans-Jürgen Kreuzburg in einer Pressenotiz, mit den Mitgliedern des Ortsverbands-Vorstandes über die Aktion zu diskutieren. So können sich Interessierte auch über weitere Aktionen und Leistungen des Sozialverbandes informieren.