Ein historischer Roman beginnt auf der Olsborg

von Michael Kuhr

13. April 2018, 16:00 Uhr

Vom Kinderzimmer Sigrid Kaßmanns in der Rosenstraße bis zur Insel Olsborg im Großen Plöner See, auf der einst die Inselburg Plune stand, war es nur ein Steinwurf entfernt. Einige Jahrzehnte später hat die pensionierte Realschullehrerin Sigrid Kaßmann (67) zwei Bände eines historischen Romans geschrieben, in dem die Insel eine große Rolle spielt. Interessierte sind zu einer öffentliche Autorenlesung am Mittwoch, 25. April, um 19 Uhr im Kreismuseum bei freiem Eintritt eingeladen.

Im historischen Roman mit dem Titel „Kampf um Lübece“ geht es um die Zeit von 1075 bis 1128. Sigrid Kaßmann hat sich in die Zeit hineinversetzt, ist unter anderem im dänischen Roskilde mit Wikingerschiffen gefahren. Dabei erlebte sie, wie es zu der Zeit auf dem Meer zuging. Sie hat sich aber auch mit Kanutouren um die geheimnisvolle Insel Olsborg in Stimmung gebracht.

Der Roman beginnt 1075 auf der slawischen Inselburg Olsborg, die der Abodritenfürst Butue im Großen Plöner See unbewacht vorfindet. Siegessicher besetzt er die strategisch wichtige Burg. Da lässt sein Gegner Kruto die Falle zuschnappen. In den beiden Bänden wird die Geschichte erzählt, wie slawische Abodritenfürsten zwischen dem dänischen und dem deutschen Reich versuchen, ihr eigenes Reich auf der christlichen Basis zu gründen.

„Das ging schief“, verrät Sigrid Kaßmann, die jetzt in Uetersen lebt, den Kontakt zu Plön aber nie aufgegeben hat. So habe sie auch Erzählungen aus ihrer Kindheit geschrieben. Ihr Abitur machte sie am Gymnasium in Plön, ihre Studium in Kiel. Als sie 13 Jahre alt war zogen ihre Eltern nach Ascheberg. Die Schüler brachten sie auf das Schreiben des historischen Romans, das zu ihrem Hobby geworden ist.

Basis ihres historischen Romans ist die von Helmold von Bosau geschriebene Chronik. „So war ich historisch auf dem richtigen Weg“, erzählt Kaßmann. So kommen in ihrem Roman neben der Olsborg und Plune, was so viel wie eisiges Wasser heißt, auch der Edeberg an der Fegetasche, Oldenburg mit der „Alten Burg“, Wagrien und Mecklenburg aber auch Rügen, Lübeck und Hamburg vor. Karten dienen zur Orientierung der Leser.

Im zweiten Teil erzählt

der historische Roman vom Abodritenfürsten Heinrich unter dessen Schutz um 1100 das erste Zentrum für Fernhandel an der Trave entsteht - als Vorläufer der Hanse. Es geht um Heinrichs ständige Bedrohung und um siegreiche Schlachten.

Museumsleiterin Julia Meyer freut sich: „Das Thema mit der Olsborg vor unserer Haustür passt sehr gut in unser Museum.“ Für 2019 kündigte sie eine neue Olsborg-Ausstellung im Kreismuseum an.