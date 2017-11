vergrößern 1 von 1 Foto: oha 1 von 1

von Alexander Steenbeck

erstellt am 13.Nov.2017 | 11:22 Uhr

Ein Himmel voller Geigen – so könnte man die Atmosphäre beschreiben, als Schülerinnen der Kreismusikschule Ostholstein Mitgliedern der Eutiner Lions ihre neuen Instrumente präsentierten.

3000 Euro hatten die Lions-Mitglieder aus dem Erlös ihrer Veranstaltung „Schloss in den Mai“ der Kreismusikschule Ostholstein für den Erwerb von Musikinstrumenten gespendet. „Auf diese Weise können neue Instrumente für das Instrumentenkarussell erworben werden“, sagte die Leiterin der Kreismusikschule Ostholstein, Petra Marcolin.

Das Instrumentenkarussell soll Kindern im Alter von sechs bis acht Jahren eine Orientierungshilfe für das Erlernen eines Musikinstrumentes bieten. Während des 20-stündigen Kurses können die Kinder die Musikinstrumente Blockflöte, Akkordeon, Violine, Gitarre und Klavier aus probieren.

„Mit der Lions-Spende sind schon zehn neue Violinen gekauft worden“, so Marcolin. Das Besondere an den neuen Geigen sei, dass sie als Violinen für die Altersgruppe der Sechs- bis Achtjährigen Kinder die richtige Größe haben. „Schließlich sollen die jungen Musiker einen Start mit möglichst optimalen Bedingungen erleben“, sagte Marcolin. Dazu gehöre auch ein einwandfreies, dem Kindesalter angepasstes Instrument.

Lions-Präsident Tim Hagemann wünschte viel Freude mit den Instrumenten und hob hervor, dass die Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit eines der besonderen Förderziele des Eutiner Lions-Clubs sei. „Dazu gehört auch die Förderung der musikalisch-kulturellen Bildung, so dass wir uns entschlossen haben, aus dem Erlös unserer Veranstaltung ,Schloss in den Mai‘ der Kreismusikschule den Betrag von 3000 Euro zur Anschaffung von Musikinstrumenten zur Verfügung zu stellen“, betonte der Präsident des Lions-Clubs Eutin. Man wolle damit einen Beitrag zur Förderung der erfolgreichen Arbeit der Kreismusikschule leisten.

Mit einem Rückblick auf die Veranstaltung „Schloss in den Mai“ dankte Lions-Präsident Hagemann der „Stiftung Schloss Eutin“ für die Nutzung des Schlosses sowie seinen Lions-Mitstreitern und deren Familien, den Künstlern, Sponsoren und Besuchern der ausverkauften Veranstaltung. „Sie alle haben durch ihr Engagement den Abend im Eutiner Schloss nicht nur zu einem Kulturereignis voller wunderbarer Überraschungen werden lassen, sondern auch die Spende an die Kreismusikschule ermöglicht“, sagte Hagemann. Derzeit laufen bereits die Veranstaltungsvorbereitungen für die nächste Auflage von „Schloss in den Mai“ – Termin ist am 30. April.