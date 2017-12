Malente : Ein Herz für Wandergesellen

vergrößern 1 von 1 Foto: Schröder 1 von 1

von Bernd Schröder

erstellt am 07.Dez.2017 | 16:00 Uhr

Eine lange Wanderschaft geht für den Kieler Jendrik „Ironman“ Wellendorf zu Ende. Der 28-Jährige ist zwar Mitglied der „Rechtschaffen fremden Maurer- und Steinhauergesellen“, hat selbst jedoch eine Schlosserlehre in Kiel absolviert. Drei Jahre und drei Monate war er auf der Walz, in diesen Tagen ist er auf dem Weg nach Hause. Den Rückweg zu Fuß trat er im hiesigen Oldenburg an, zu Wochenbeginn war er in Lütjenburg – gestern Morgen setzte er seinen Weg von Malente aus fort.

„Mittlerweile ist es Tradition geworden, dass man auf dem Nachhauseweg von anderen Gesellen begleitet wird, die ebenfalls auf der Walz sind“, berichtete Wellendorf. 15 Gesellen, darunter vor allem Maurer und Zimmerleute, begleiten ihn auf der Tour, die am Sonnabend bei seinen Eltern in Kiel enden soll. Eine Ausnahme stellt sein Bruder Ricardo dar, der ebenfalls zu der gut gelaunten Truppe gehört. Der gelernte Steinmetz hat seine Walz bereits hinter sich, begleitet seinen Bruder aber aus Verbundenheit.

Am Dienstag trafen Sven Freiherr und Lars Stelter alle 16 Gesellen in ihrer Kluft in der Malenter Kneipe „Postillon“. Da die jungen Männer noch keine Übernachtungsgelegenheit hatten, boten die beiden Malenter spontan ihre WG-Wohnung an. „Das ist Ehrensache“, kommentierte Freiherr. Die ganze Wohnung habe als Schlafplatz hergehalten, vom Partykeller über das Wohnzimmer bis zum Kaminzimmer.

Seine letzte Arbeitsstelle auf Wanderschaft hatte Wellendorf in Hannover. Zuvor ist er wahrlich weit herumgekommen. Er habe nicht nur sein Ziel erreicht, jede deutsche Landeshauptstadt zu besuchen, er habe auch viel Zeit im Ausland verbracht. Station machte er nicht nur in Skandinavien, der Schweiz, Österreich, Italien, und Frankreich, sondern auch in Südostasien, Laos und Kambodscha.

Gearbeitet habe er nicht nur in seinem Beruf als Schlosser, andere Gesellen hätten ihm auch den Umgang mit Holz beigebracht. Seinen eindrucksvollsten Arbeitsplatz habe er Asien gefunden: „Dort habe ich für einen irischen Barbesitzer in Laos ein Pooldach gebaut.“ Dabei habe er immer ein Panorama mit Dschungel und Bergketten vor Augen gehabt.