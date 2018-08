Ein großer Tag für 1544 Erstklässler in Ostholstein

von Constanze Emde

22. August 2018, 13:47 Uhr

Gespannt schauen (v. li.)

Julia, Max und Luca nach vorn zur Aufführung ihrer kleinen Schuleingangsfeier an der Gustav-Peters-Grundschule am Kleinen Eutiner See – Schultüte und Ranzen werden nur für den Applaus kurz losgelassen. Mit ihnen wurden gestern 149 Kinder in den insgesamt drei Standorten der Grundschule in Eutin eingeschult. Im ganzen Kreis Ostholstein feierten insgesamt 1544 Erstklässler mit ihren Familien den Schritt ins Schulleben. Seite 9