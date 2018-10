von Michael Kuhr

08. Oktober 2018, 16:29 Uhr

Der Laternenumzug des Verschönerungsvereins findet am Sonnabend, 13. Oktober, in Sieversdorf statt. Unter musikalischer Begleitung des Neustädter Spielmannszuges beginnt der Umzug um 19 Uhr am Platz an der Aue in der Dorfstraße. Bereits ab 17 Uhr können sich alle „Laterneläufer“ am Feuerwehrhaus mit Grillwurst, Pommes und Getränken stärken.