Ein glatter Übergang zum Strand

In Neustadt und Pelhzerhaken werden zwei Dünenstege neu gebaut / Witterungsfestes Kunststoffmaterial soll lange haltbar bleiben

von Achim Krauskopf

13. Juli 2020, 15:54 Uhr

Neustadt | Noch nicht komplett, aber zu 75 Prozent ist ein Dünensteg in Höhe des Cap-Arcona-Weges erneuert worden, nachdem im Mai der alte Steg auf einer Länge von 200 Metern komplett abgebaut worden war. Bürgermeister Mirko Spieckermann bekundete gestern bei einem Pressetermin Freude, dass der Zeitplan dieses Bauvorhabens mit Einschränkungen eingehalten worden sei, auch wenn ein Viertel der Sanierung auf Grund von Lieferengpässen noch nicht abgesclossen werden konnten. Spieckermann: „Auch wenn wir den Zeitplan nicht zu 100 Prozent einhalten können, sind wir sehr zuversichtlich, dass der komplette Bereich des Dünenstegs bis zur Einmündung des Meisenwegs in der 30. Kalenderwoche abschließend fertig gestellt sein wird.“

Der Tourismus-Service hat die Kosten übernommen: Für den Neustädter Dünensteg wurde eine Erneuerung genauso geplant wie für den baugleichen Dünensteg in Pelzerhaken, die Fundamente bestehen aus stabilen Stahlbetonfertigteilen. Für die Lauffläche und die Stegoberfläche ist witterungsfestes Kunststoffmaterial WPC verwendet worden. Der Vorteil des Materials liege in seiner Eigenschaft, sehr robust und somit witterungsbeständiger zu sein. Das gesamte Investitionsvolumen belaufe sich auf knapp 440.000 Euro. An dieser Sanierung beteiligt war der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein, der die Untere Naturschutzbehörde (UNB) informierte.

Auch wenn die touristische Saison auf Grund der Corona-Pandemie nur mit „gezogenen Handbremsen“ erfolgte, seien viele Fragen zum Zeitpunkt der Sanierungsmaßnahmen aufgetaucht, berichtete der stellvertretender Werkleiter Stephan Reil. Die Frage, warum man erst Mitte April mit den Sanierungsarbeiten begonnen und Anfang Juli beendet habe, sei schnell beantwortet: „Wir dürfen im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 15. April eines Jahres aus Gründen des Naturschutzes keinerlei Bauarbeiten am Strand vornehmen und sind somit auf die Monate der Saison beschränkt.“ Reil betreute dieses Projekt zusammen mit seinem Kollegen Folkert Jeske, der im Tourismus-Service seit September vergangenen Jahres die Werkleitung als Projektassistenz im Bereich der Infrastrukturprojekte unterstützt.