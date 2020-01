Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr in Thürk / Ehrenwehrführer Hans Cramer für 70 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr ausgezeichnet

Avatar_shz von oha

07. Januar 2020, 09:26 Uhr

Thürk | Die Freiwillige Feuerwehr Thürk in der Gemeinde Bosau hat ein „ganz normales Feuerwehrjahr“ hinter sich. Das sagte Ortswehrführer André Riemke in der Jahresversammlung. Er begrüßte neben 20 Aktiven, vier Mitgliedern der Ehrenabteilung, Ehrengästen und Förderern den Bürgermeister Eberhard Rauch. Nach dem Abendessen fasste Riemke das zurückliegende Jahr zusammen: In 20 Ausbildungsdiensten, elf Lehrgängen, Ausbildungen im Brandschutzcontainer für die zehn Atemschutzgeräteträger sowie 15 Einsätzen sei an 104 Tagen mindestens ein Mitglied der Ortswehr Thürk zum Wohle der Gemeinschaft unterwegs gewesen. Die Gäste zeigten sich stolz auf die aktive und leistungsfähige Wehr. Bosaus Bürgermeister Eberhard Rauch hofft gemeinsam mit Gemeindewehrführer Andreas Riemke auf mehr Nachwuchs für die Feuerwehr. Dabei sei es nicht wichtig, wie alt man ist oder welchem Geschlecht man angehört: „Jeder kann seinen Beitrag zu unser aller Sicherheit beitragen.“

Nach der Wiederwahl von Fabian Riemke als Gruppenführer wurde Ivo Westphal zum Hauptfeuerwehrmann zwei Sterne befördert. Er trat erst 2015 mit 53 Jahren in die Feuerwehr ein. Annika Haß-Albrecht, die 1990 erste Feuerwehrfrau in der Gemeinde war, wurde für 30 Jahre, Ernst Scharf für 40 Jahre Dienst in der Feuerwehr geehrt.

Hans Cramer wurde für 70 Jahre in der Ortswehr Thürk ausgezeichnet. Er trat am 1. Januar 1950 in die Wehr ein, war neben anderen Posten 21 Jahre Wehrführer und legte die Grundlage für die Leistungsfähigkeit der Wehr. Seit 1999 ist er Ehrenwehrführer, nimmt weiter großen Anteil an „seiner“ Wehr.