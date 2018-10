Ein Forum für alle Betreuer

von Michael Kuhr

10. Oktober 2018, 12:32 Uhr

Der Betreuungsverein im Kreis Plön hat zu seinem nächsten Forum für Betreuer eingeladen. Es findet am Montag, 15. Oktober, ab 18 Uhr in der Geschäftsstelle des ASB in der Wakendorfer Straße 9 statt. Willkommen sind in der rechtlichen Betreuung Tätige oder daran Interessierten. Es gibt neue Informationen und Erfahrungensausgetauscht. Info und Anmeldung unter Tel. 04342/30880, montags von 14 bis17 Uhr.