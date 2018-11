Eutin/Berlin : Ein Europäischer Grenzgänger

Thomas Hapke arbeitet seit Frühjahr im Büro der Parlamentarischen Staatssekretärin Bettina Hagedorn im Bundesfinanzministerium. Der Oberamtsrat stammt aus Ostholstein.

von Juliane Kahlke

20. November 2018, 18:03 Uhr

Im kleinen wie großen Grenzverkehr kennt sich Thomas Hapke aus. Der Berliner arbeitete viele Jahre nach seiner Ausbildung beim Zoll im Bundesfinanzministerium und später für die europäische Finanzkontrolle. Seit Mai ist Thomas Hapke im Büro der Parlamentarischen Staatssekretärin Bettina Hagedorn (SPD) im Bundesfinanzministerium tätig.

Ein Posten, den der 59-Jährige nicht im Blick hatte, wie der Oberamtsrat im Gespräch mit dem Ostholsteiner Anzeiger sagt. Er sei von der Europaabteilung gebeten worden, ihn zu übernehmen. „Es ist eine spannende Aufgabe.“

Hapke stammt aus Ostholstein. Der Berliner ist in Eutin zur Welt gekommen und in Pönitz aufgewachsen. Dort leben seine Eltern, die er mehrmals im Jahr besucht, durchaus auch mit seinem Motorrad, einer BMW GS 1200. Mit ihr sei er schon durch Polen und bis nach Mallorca getourt.

Schulisch lief es bei Hapke nicht so glatt. Nach der Mittleren Reife habe er den Beruf des Groß- und Außenhandelskaufmanns bei Bartels-Langness in Lübeck erlernt. Mit 20 Jahren drückte der Pönitzer erneut die Schulbank der Friedrich-List-Schule in Lübeck und machte sein Wirtschaftsabitur.

Thomas Hapke entschloss sich zu einer Ausbildung in der Zollverwaltung Kiel im gehobenen Dienst. Wegen der wenig überzeugenden Verdienstaussichten in der freien Wirtschaft habe er in die Beamtenlaufbahn gewechselt. „Sicherheit war mir wichtig.“ Erste Erfahrungen in dem Beruf sammelte Hapke an der Grenzkontrollstelle Gudow-Autobahn und im Zollkommissariat in Ratzeburg. Die anschließende Zeit als Betriebsprüfer bei der Oberfinanzdirektion in Kiel habe nur drei Monate gedauert, denn von dort habe ihn 1989 das Bundesfinanzministerium abgeworben.

Sieben Jahre arbeitete Thomas Hapke dort, bevor er Zollattaché in der Ständigen Vertretung Deutschlands bei der EU in Brüssel wurde. Bis 2000 bereitete er innerhalb der Ratsarbeitsgruppen die politischen Entscheidungen auf fachlicher Ebene mit vor. Sein Hauptaugenmerk galt dem Klären von Zollfragen.

Der Wunsch nach Sicherheit bescherte Hapke eine abwechslungsreiche Beamtenlaufbahn in verantwortungsvollen Positionen mit Auslandsaufenthalten. Für fast sieben Jahre zog er 2000 für das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung nach Polen. Dort war er Ansprechpartner für Zollfragen im Rahmen europäischer Projekte und bereitete die Rechtsvorschriften der EU-Finanzkontrolle für den EU-Beitritt Polens 2004 vor.

„Vor dem Umzug nach Polen befürchtete ich Abneigungen gegenüber mir als Deutschem“, erinnert er sich. Entgegen seiner Furcht sei er jedoch mit großer Herzlichkeit aufgenommen und unterstützt worden. „Deshalb kann ich teilweise heute noch bestehende Ressentiments gegenüber Polen nicht nachvollziehen.“

Mit ihrer großen Erweiterung 2004 habe sich die Europäische Union großen Herausforderungen gestellt. „Viele Länder wollen zwar das Geld haben, aber wenig für die Gemeinschaft tun.“ Gerade stark religiös geprägte Länder wie Ungarn oder Polen, die tief in ihrem Glauben verwurzelt seien, wollten keine Flüchtlinge aufnehmen und anderen nicht helfen. Vor dem Hintergrund seiner mit polnischen Menschen gemachten Erfahrungen versteht der Oberamtsrat solches Verhalten nicht.

Auch während seines Aufenthalts von 2011 bis 2013 in Aserbaidschan traf Hapke auf Strukturen, die weit von den demokratischen und rechtsstaatlichen der Kern-EU entfernt waren. Er habe als Berater im Rahmen der EU-Finanzkontrolle dabei dort unterstützt, eine innere Revision einzuführen. Seines Wissens sei die bis heute nicht wirklich aufgebaut worden. Das Land erhält Budgethilfe unter der Bedingung, demokratische und rechtsstaatliche Strukturen einzuführen. Passiert das nicht, werden Gelder zurückgehalten oder nicht ausgezahlt.

Überrascht gewesen sei er auch über die Entscheidung der Briten für den Ausstieg aus der Europäischen Union (Brexit). „Niemand von uns hat mit einer Rückentwicklung gerechnet“. Eigentlich geht es um die Weiterentwicklung der EU.“ So warteten die Westbalkanstaaten bereits auf ihre Aufnahme.

Um Zollfragen geht es bei seiner aktuellen Arbeit weniger. Für Bettina Hagedorn könne er aber gut auf seine Erfahrungen zurückgreifen. So sei er in die Vorbereitungen des Wirtschafts- und Finanzrats (Ecofin) eingebunden, der über den Haushalt der EU für das kommende Jahr berate.

Zu Pönitz hat der 59-Jährige familiäre Bindungen. Regelmäßig besucht er seine Eltern und die Familie seiner in Ahrensbök lebenden Schwester. In seine Heimat zurückkehren will Hapke derzeit nicht. Er liebe das kulturelle Angebot Berlins.