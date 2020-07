Plön : Ein Erlebnisspaziergang mit Dr. Astrid Hadeler

von Michael Kuhr

14. Juli 2020, 09:57 Uhr

nehmten | „Ein Erlebnisspaziergang oder wie begegne ich den Naturwesen?“ heißt es am Samstag, 25. Juli, von 19 bis etwa 22 Uhr in Plön. In der Reihe „Nacht.Geflüster“ ergründen der Naturpark Holsteinische Schweiz und Dr. Astrid Hadeler ergründen mit Interessierten das Wesen der Natur im Nehmtener Forst.

Die Teilnehmenden lauschen den Stimmen der Natur, lassen sich verzaubern und überraschen. Die Elemente begleiten und unterstützen sie auf ihrem Weg wieder ins Fühlen, ins Spüren zu kommen, innezuhalten und für wahr zu nehmen.

Ein Windhauch, Blätterrauschen, Stille… wer wird ihnen begegnen, und von alten Zeiten, von vergessenen Welten erzählen? Nach einer kurzen Wanderung betreten die Teilnehmenden einen alten Kraftplatz, kommen zur Ruhe, lassen sich ein. Es gibt Zeit für Übungen zur Schulung der Wahrnehmung, Zeit für Begegnung und Austausch – und natürlich auch Zeit zum Tanzen und Singen.

Teilnehende sollten eine Sitzgelegenheit (Isomatte, Decke, Klapphocker) und für den Rückweg eine Laterne oder Taschenlampe mitbringen. Anmeldungen (Tel. 04522/749380) werden im Naturparkhaus entgegen genommen. Der Treffpunkt ist am Rande des Nehmtener Forstes und wird bei Anmeldung mitgeteilt. Kosten: Erwachsene 5 Euro.