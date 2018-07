Ein dramatischer Wasserverlust

Helge Wiederich von der Kanuvermietung Plön schätzt einen seit Frühjahr um 45 Zentimeter gefallenen Wasserspiegel in den Seen

von Michael Kuhr

27. Juli 2018, 14:13 Uhr

Nicht nur Flora und Fauna leiden unter den niedrigen Wasserständen entlang der Schwentine – auch die Menschen. Für die Plöner Motorschifffahrt wird es immer schwerer Bosau zu erreichen und die Kanuten haben bei der Plöner Stadtrundfahrt durch den niedrigen Wasserstand mit Problemen zu kämpfen.

Wie dramatisch der Wasserverlust der Seen und

der Schwentine – vermutlich durch starke Verdunstung aber auch Entnahme der Anrainer – ist, zeigt das Beispiel des Großen Plöner Sees. Der mit 29,97 Quadratkilometer größte Binnensee des Landes hat innerhalb der zurückliegenden vier Wochen acht Zentimeter an Wasserstand verloren. Das mittlere Wasser liegt bei 21,03 Meter, Ende Juli wurden durch die elektronischen Pegel Wasserstände um 20,81 Meter nachgewiesen.

Durch den erneuten Abfall des Wasserstandes von acht Zentimeter fehlen dem See rund 2,4 Millionen Kubikmeter Wasser. Damit würde die Stadt Plön mit rund 9000 Einwohnern und einem Durchschnittsverbrauch von 40 Kubikmeter pro Einwohner im Jahr rund sechseinhalb Jahre auskommen.

Die Dramatik der niedrigen Wasserstände im Bereich der Schwentine zieht sich mit zum elektronischen Pegel nach Preetz hin. Dort wurden vor vier Wochen noch 19,09 Meter gemessen und in diesen Tagen nur noch 18,84 Meter. Bei einem Mittelwasser von 19,18 Meter fehlen hier schon 34 Zentimeter an Wasserstand. Doch damit ist der jemals gemessene Wert von 18,74 am 30. August 1996 noch nicht erreicht. Aber der Sommer ist ja noch lang...

Niedrige Wasserstände in den Seen sorgen aber auch für Probleme oberhalb des Wasserspiegels. Für Wassersportler wird es bei Untiefen in den Seen tückisch. Da kann es schon mal vorkommen, dass der Rumpf des Bootes plötzlich auf Grund oder gar gegen einen Stein läuft, wo es vor acht Wochen noch keine Probleme gegeben hat.

So geht es der Plöner Motorschifffahrt. „Wir haben bei dem aktuellen Wasserstand erhebliche Probleme in der Fahrrinne vom Großen Plöner See in den Bischofssee nach Bosau“, sagte Elke Koll. Sie wisse nicht, wie es weitergehen soll, wenn der Wasserstand noch weiter sinkt und wie lange sie noch fahren können. Das gelte auch für den Transport von Behinderten auf dem großen Fahrgastschiff. Durch den niedrigen Wasserstand passten die Rampen für Rollstuhlfahrer an einigen Anlegern nicht mehr. Olaf Koll beklagt, dass der See bisher fast 40 Zentimeter zum normalen Wasserstand verloren hat. Besondere Probleme gebe es in Dersau.

Helge Wiederich von der Kanuvermietung in Plön ist auf der einen Seite natürlich zufrieden mit dem Super-Sommer. Doch es gibt bei ihm auch Schattenseiten: „Ich komme mit den Reparaturen nicht nach.“ Muscheln setzten sich zwischen die mittlerweile aus dem Wasser ragenden Borsten an der Sohlgleite Spitzenort fest. Und die Wasserwanderer beschädigten sich dabei immer wieder die Ruderanlagen. Helge Wiederich gestern: „Bis heute Mittag habe ich schon wieder fünf Ruderanlagen rapariert.“

Probleme gebe es besonders auch im Bereich der Stadtschwentine beim Gerberhof, der Katholischen Kirche, dem Stichkanal an der Prinzeninsel und der Zufahrt aus dem Trenntsee in den Trammer See. Allein dort stehe das Wasser lediglich zwei Zentimeter über einer Betonsohle. Immerhin sei der Wasserstand im Großen Plöner See nach seiner Einschätzung rund 45 Zentimeter niedriger als noch im Frühjahr. Helge Wiederich macht das an seinem Schwimmsteg an der Kanuvermietung deutlich. „Wir mussten den Steg in den vergangenen Wochen schon mehrfach dem Wasser folgend verschieben.“