Kreis plön : Ein digitaler Liniennetzplan zeigt sich interaktiv

Kreis Plön ist Vorreiter mit interaktiven Liniennetzplan. Ostholstein hat auch schon Interesse angemeldet.

von Michael Kuhr

19. August 2020, 14:08 Uhr

Plön/Eutin | Als Pilotprojekt für Schleswig-Holstein und im Rahmen eines EU-Projektes hat der Kreis Plön einen interaktiven Liniennetzplan für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) entwickelt. Er soll Bürgern und Touristen schnelle Hilfe bieten, Ziele auch per Bus zu erreichen. Denn „viele nutzen immer noch das Auto statt den Bus“, so Landrätin Stephanie Ladwig am Mittwoch bei der Vorstellung des Projektes. Auf dem neuen Plan kann man sich bildlich anschauen, wie man zum Beispiel zum Strand, zum Shoppen nach Kiel oder ins Kino nach Preetz kommt, freut sich die Landrätin.

Viele wissen gar nicht wissen, welche Möglichkeiten der ÖPNV gibt. Der im Computer oder mobil aufrufbare Liniennetzplan zeigt nicht nur die nächste Bushaltestelle inklusive der Linie und Abfahrzeiten an. Man kann auch den gesamten Verlauf einer Busverbindung und Haltestellen optisch nachvollziehen. Darüber hinaus kann man sich zum Beispiel Ämter, Schulen oder Ladesäulen für E-Autos anzeigen lassen.

Bisher sei dies nur eine grobe Darstellung, die schon mit Kiel verbunden ist, weil Kiel selbst auch schon einen solchen Liniennetzplan hat. Einfach und praktisch ist das System auf der Internetseite des Kreises Plön oder bei der VKP anzuklicken: Über Wirtschaft und Tourismus kommt man auf Mobilität und dort auf Plön mobil und die Karte. Alternativ kann man auch gleich „ploen-mobil.de“ ins Handy eintippen. Dort gibt man seinen Standort oder die nächste Haltestelle an und das Ziel und erfährt dann per Klick welcher Bus wann dort hinfährt und wie lange er braucht. Ergänzt wird dies durch Freizeitangebote wie Badestellen oder Strände und bald auch touristische Ziele wie Museen und Aussichtspunkte, die mit Bussen erreichbar sind.

„Es ist bereits geplant, den Liniennetzplan zu erweitern. In Zusammenarbeit mit der Tourismusagentur Schleswig-Holstein (TASH) sollen schon bald Naturdenkmäler und Sehenswürdigkeiten im Kreisgebiet in der interaktiven Karte zu finden sein“, so Beatrice Siemons, zuständig im Kreis für Tourismus und Mobilität. Einen Haken hat dies aber noch: die TASH stellt derzeit ihre Datenbank neu auf und kann erst dann die touristischen Ziele des Kreises Plön einbauen.

„Ich muss nur noch wissen, wo ich bin und wo ich hin will – das ist alles, auch wenn ich mich im Kreis nicht auskenne“, lobt VKP-Chef Friedrich Scheffer das Angebot. „Wir hoffen damit, weitere Kunden für den ÖPNV zu gewinnen.“ Er geht noch einen Schritt weiter und möchte auch aktuelle Verspätungen der einzelnen Busse in das System eingebaut wissen. „Damit wird einer der häufigen Kritikpunkte, nämlich, dass Informationen über das ÖPNV-Angebot schwer zu finden seien, beseitigt. Der Liniennetzplan verbessert die Information erheblich.“

Noch ist der Liniennetzplan ein eher „grobes“ System. Ein Schwachpunkt ist, dass der Netzplan an der Kreisgrenze aufhört und es derzeit nur eine Verbindung mit Kiel gibt. Eine Busverbindung beispielsweise von Plön zum Bungsberg im benachbarten Kreis Ostholstein wird nicht angezeigt. „Aber Ostholstein hat schon sein Interesse bekundet, sich einzuklinken“, so Beatrice Siemons. Genau wie der Kreis Rendsburg-Eckernförde mitmachen will. Am Ende könnte ganz Schleswig-Holstein erfasst werden. Ein weiteres Manko ist, dass derzeit nur Ziele angezeigt werden, die im Umkreis von 500 Metern zu einer Bushaltestelle liegen. Auch diesen Punkt will man nun aufarbeiten.

Zustande gekommen ist das Projekt im Rahmen des EU-Programms „Mamba“, das die Mobilität ländlicher Räume in der Region attraktiver machen möchte. Die Kosten für das Programm, rund 50.000 Euro, habe die EU gefördert, so die Landrätin. Sie ist überzeugt, dass der interaktive Liniennetzplan einen großen Mehrwert, sowohl für Einheimische als auch Touristen bietet.