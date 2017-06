Ein dickes Lob für „Land in Sicht“

vergrößern 1 von 1 Foto: oro 1 von 1

Geregelter Tagesablauf, regelmäßige Beschäftigung, familiäres Umfeld: Seit 2009 gibt das Projekt „Land in Sicht im Kreis Plön gGmbH“ im Plöner Tweelhörsten Langzeitarbeitslosen und Menschen mit Behinderung eine Chance auf Entwicklung – ein Projekt mit landesweitem „Vorbildcharakter“. So formulierte es der Geschäftsführer des Jobcenters, Michael Westerfeld, beim gestrigen „Tag der offenen Tür“ unter dem Motto „Wald und Wiese“. Er nutzte wie Propst Erich Faehling, Bürgermeister Lars Winter und Kreispräsident Peter Sönnichsen die Gelegenheit zu Information, Grußwort und Gespräch.

Das Projekt schaffe Wege für viele Menschen, gebe psychosoziale Festigung, Tagesstruktur und Heimat, reduziere Problemlagen, vermittle gesunde Ernährung, verhindere Vereinsamung und stärke das Selbstwertgefühl, sei Anlaufpunkt und Fels in der Brandung, so Westerfeld weiter. „Das ist hier eine ganz ganz tolle Sache, Sie haben alles Recht, zu zeigen, was Sie mit Ihren eigenen Händen geschaffen haben“, nannte Sönnichsen die Kombination der Maßnahmen die allerbeste Form, die man sich denken könne.Auf dem Gelände haben 45 Teilnehmer die Möglichkeit, in Garten, Küche, Hauswirtschaft, Tischlerei, Kreativ- sowie Fahrradwerkstatt zu arbeiten. Es gibt ein Gewächshaus für Gemüse, einen Bauerngarten, einen Teich und einen Brotbackofen. Alle Produkte des Bauerngartens werden in der eigenen Küche verarbeitet.

Ab 1. Juli 2017 obliegt Michaela Eschenfelder aus Fiefbergen die neue Projektleitung. Die 38-jährige Landwirtin, Arbeitspädagogin und Sozialmanagerin war zuletzt in der Kieler Flüchtlingsarbeit tätig. „Die soziale Landwirtschaft und die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung sind mein Steckenpferd“, sagt sie. Geschäftsführerin Petra Rink verglich Land in Sicht mit dem aktiven Sozialleben eines Waldes mit seinen Ameisenhaufen und Bäumen als sozialen Wesen. Viele der lebensfördernden Qualitäten des Waldes würden hier umgesetzt, verwies sie auf die wechselseitige Unterstützung und Verbundenheit, die die Menschen zu sozialer Teilhabe befähigten.

Die horizontale und vertikale Vernetzung in Beziehung zueinander zu bringen sieht Propst Faehling als Aufgabe der Kirche. Diese werde oft als Verein der Frommen missverstanden, sei aber am sozialen Miteinander orientiert, nahm er das Bild Petra Rinks vom funktionierenden Ameisenhaufen auf. „Die Fantasie und Kreativität, mit der Sie das Projekt hier verwirklichen, hat mich total fasziniert. Danke, dass Sie hier eine Oase bauen und wie Sie es umsetzen“, meinte der Propst.

„Jeder Mensch braucht im Leben eine zweite, dritte und auch vierte Chance, um im Leben Fuß zu fassen“, ist Plöns Bürgermeister Lars Winter überzeugt: „Es ist wichtig, dass Menschen aufgefangen, qualifiziert und wieder ins Leben geschickt werden und Teil der Gesellschaft sind.“ Seit 1. Januar 2016 sind die drei Gesellschafter AWO Kreisverband Plön, Verein Pro Cell und Diakonisches Werk des Kirchenkreises Plön-Segeberg Maßnahmenträger. Land in Sicht wird finanziert von Jobcenter und Kreis Plön.





von Michael Kuhr

erstellt am 19.Jun.2017 | 13:50 Uhr