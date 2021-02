Plön : Ein Dankeschön ans Ehrenamt

Volkshochschulen bieten vom Land finanzierte kostenlose Fortbildungen für Ehrenamtliche an

12. Februar 2021

Plön | „Die Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass Menschen sich engagieren.“ Das sagt Heike Zura, Geschäftsführerin der Kreisvolkshochschule (KVHS) Plön. In Zusammenarbeit mit dem Freiwilligenzentrum im Kreis Plön und der VHS Preetz bietet sie Ehrenamtlichen vom Land finanzierte kostenlose Fortbildungen an. Vorgesehen sind zunächst fünf Vorträge, teilweise Online, teilweise als Präsenz-Veranstaltungen oder beides.

„Engagement Strategie des Landes Schleswig-Holstein“ heißt das Programm, mit dem das Land „Danke“ sagen will. Besonders in Zeiten von Corona, in denen kaum Austausch möglich ist und vieles online laufen muss.

Wie organisieren wir unsere Mitgliederversammlung online? Wie lässt sich Geld für ein Projekt sammeln? Wie ist es um Datenaustausch und Bildrechte in sozialen Medien bestellt? Heike Zura, Ulrike Michaelis (Freiwilligenzentrum) und Inga Feldmann (VHS Preetz) haben erste Themen erarbeitet.

„In diesen Zeiten ist alles schwieriger“, weiß Feldmann. „Wir hatten das Thema Digitalisierung, der Renner ist die Mitgliederversammlung“. 60 Anmeldungen für den Online-Vortrag über Zoom zum Auftakt am 24. Februar (19 bis 20.30 Uhr) in Zusammenarbeit mit Eutin und Oldenburg gingen bereits ein. Thema sind der rechtliche Rahmen und die praktische Umsetzung von online-Jahresversammlungen.

Die Leitung hat der Jurist Franz Schäfer. Im Anschluss können Fragen gestellt werden. Anmeldung über VHS Preetz, Telefon 04342 719863, E-Mail an: vhs-preetz@t-online.de oder kvhs Plön, Telefon 04522 2327, E-Mail an info@kvhs-ploen.de

„Man muss kreativ sein und sich mit Dingen vertraut machen. Klappern gehört zum Handwerk“, führte Michaelis in den nächsten Vortrag am 17. März (19 bis 20.30 Uhr) ein. Titel des Abends im Preetzer Haus der Diakonie mit maximal 18 Personen (eventuell digitale Zuschaltung weiterer Teilnehmer) ist „Erfolgreiches Fundraising“. Die Leitung hat der Experte und Fundraisingmanager Kai Kulschewski. Anmeldung über KVHS oder Freiwilligenzentrum, Telefon 04342 71748, E-Mail an info@freiwillig-im-kreis-ploen.de

Für 17. April von 9.30 bis 13 Uhr ist am selben Ort ein Workshop „Gelingende Kommunikation für ein erfolgreiches Ehrenamt“ mit einem zweiten Termin am 23. April (15.30 bis 19 Uhr) im Hörn-Huus Schönkirchen geplant. Die Leitung hat die Fachfrau für konstruktive Gesprächsführung Inge Vahland. Anmeldung über KVHS.

Um „Lobbying von Vereinen in der Kommune“ geht es am 17. Mai mit Jörg Bülow, Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages. Wie gehen beide aufeinander zu, wie unterstützt die Kommune Vereine? Einzelheiten werden noch bekanntgegeben.

„Digitale Kommunikation und Datenschutz“ in sozialen Medien ist Inhalt eines Seminars am 16. Juni (19 bis 20.30 Uhr) im Haus der Diakonie oder online. Die Leitung hat die selbständige Webdesignerin Inke Studt-Jürs. Anmeldung über das Freiwilligenzentrum.

Je nach Stand der Corona-Einschränkungen wird jeweils 14 Tage vorher entschieden, ob Präsenz möglich ist und online Teilnehmer zugeschaltet werden. Das Projekt läuft noch weitere drei Semester bis 2022. Bis dahin könnten 30 Veranstaltungen folgen, so Zura. Man werde schauen, wie es läuft, und wo die Menschen der Schuh drückt. Ideen und Anregungen sind willkommen.