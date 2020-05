Montagabend Gemeindevertretung : Ein Bürgermeister mit Leib und Seele

Eberhard Rauch ist seit über einem Jahr Bürgermeister in Bosau und bringt sich als fleißiger Teamarbeiter zum Wohle der Gemeinde Bosau ein.

von Michael Kuhr

10. Mai 2020, 14:10 Uhr

Bosau | Er gilt als Macher der nur das Eine im Kopf hat – das Wohl der Gemeinde Bosau, der er als Bürgermeister dient: Eberhard Rauch. Seit etwas mehr als ein Jahr ist der 77-Jährige in dem hohen Ehrenamt, von dem er weiß Gott nicht gedacht hätte, wie arbeitsintensiv es doch ist. Doch es bringt ihm unheimlich viel Spaß – auch am Montagabend (11. Mai) wieder, wenn er ab 19.30 Uhr in der Fritz-Latendorf-Turnhalle die Sitzung der Bosauer Gemeindevertretung eröffnet.

Und wer weiß, dass Eberhard Rauch zu aktiven beruflichen Zeiten als Berufssoldat im Rang eines Oberstleutnants agierte und bei der Nato sogar einen 1,5 Milliarden US-Dollar-Etat zu verantworten hatte, der versteht auch seine manchmal etwas spröde aber sachliche Nüchternheit, mit er gezielt an eine Sache herangeht. „Ich bin ein Bürgermeister für alle“, sagt Rauch, der die Rollen als CDU-Gemeindevertreter und Bürgermeister sehr gut zu unterscheiden weiß. Ohne besonderen Lehrgang ist er in sein neues Ehrenamt als Nachfolger eines hauptamtlichen Bürgermeisters gewählt worden. Manchmal kann er die hohen Ansprüche der Bosauer an das Amt nicht erfüllen. Alle müssen sich sich erst an ihre Rollen gewöhnen, die ihnen die gemeindliche Hauptsatzung, die gemeindliche Geschäftsordnung aber auch die Gemeindeordnung des Landes zugestehen.

Für Eberhard Rauch ist das kein Spagat. Er hat Entscheidungen für die Gemeinde zu treffen und versucht möglichst viele mitzunehmen. So auch bei der Straßenbaumaßnahme in Hassendorf, wo innerhalb von 24 Stunden entschieden werden musste oder aber innerhalb von 14 Tagen. „Hier binde ich dann alle Fraktionen der Gemeindevertretung in den Entscheidungsprozess ein“, so Rauch.

Die Oberflächenentwässerung und der zu bauende Bürgersteig in Hassendorf bereiten ihm schon Kopfzerbrechen. Vor allen Dingen: es gibt vergleichbare Situationen in Braak und Majenfelde, wo erhebliche Kosten auf die Gemeinde zukommen werden. Rauch hofft, dass sich die Idee der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde durchsetzt, mit der Geld gespart werden kann. Eine Firma ersetzt die alte Beleuchtung, für die es schon schwer Ersatzteile gibt, kostenlos in moderne LED-Strahler und verkauft für 20 Jahre Strom in der Gemeinde. Dabei übernimmt sie auch Wartung und Pflege der Strahler nach Ascheberger Vorbild, wo das System funktioniert und schon läuft. „Wir können so bis zu 40 Prozent der Stromkosten einsparen“, ist Eberhard Rauch überzeugt. Dafür sei aber eine internationale Ausschreibung erforderlich.

Für anstehende Ausgaben muss die Gemeinde Bosau auch Einnahmen generieren. Und damit sind wir schon beim leidigen Themen Windkraft in der Gemeinde – zum Beispiel in Kiekbusch, wo der Ausnahmeantrag für sieben Windräder gestellt werden soll und durch die Landesplanung möglich ist. „Die GmbH hat ihren Sitz in Bosau und die Gemeinde darf auf Einnahmen aus der Gewerbesteuer hoffen“, so Rauch. Er rechnet in drei Jahren etwa mit rund 200.000 Euro an jährlich zusätzlichen Einnahmen. Und in einem Jahr kommen die erhöhten Schlüsselzuweisungen von 140.000 Euro, so dass die Gemeinde ihre Schulden von rund 1,3 Millionen Euro auch wieder abbauen kann. Rauch: „Nur so können unvorhergesehene Dinge wie jetzt in Hassendorf bezahlt werden.“

Die Windkraft ist auch heute Abend wieder Thema in der Sitzung der Bosauer Gemeindevertretung. So hat die Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein die Beschlüsse der Gemeindevertretung zur Windkraft bei Hutzfeld gekippt. Es liegt ein B-Plan aus dem Jahr 2012 vor, der allerdings nicht beschlossen und veröffentlicht wurde. Damit ist er unwirksam. Es geht dabei auch um einen Antrag von Grünen, FDP, BfB und SPD die Zahl der Windkraftanlagen von fünf auf maximal vier zu minimieren. Ein Ausnahmeantrag sei auch hier schon gestellt aber noch nicht beschieden worden. Heute Abend muss erst einmal der alte Beschluss aufgehoben werden.

Eberhard Rauch steht hinter den acht Ortswehren der Gemeinde. Er war sich auch nicht zu schade, zum Beispiel mit dem Ortswehrführer aus Liensfeld-Kiekbusch, Thomas Mielke, kürzlich Klinken zu putzen und neue Kameraden für die Ortswehr zu gewinnen. Die Gemeinde beschaffe noch zwei neue Feuerwehrfahrzeuge – das für Wöbs, Löja und Bichel ist in Planung, das Geld im Haushalt veranschlagt. In Braak-Klenzau gebe es noch Gesprächsbedarf wegen eines neuen Feuerwehrhauses und der aktuellen Gruppenstärke der Ortswehr. Rauch möchte die Feuerwehr in der aktuellen Form in der Gemeinde Bosau sichern.

Zu den künftigen Aufgaben gehört die Verbesserung der Straßen in der Gemeinde. Der Breitbandausbau ist auf gutem Weg und die Zusage zweiter Funkanbieter, durch einen Funkmast Bosau bis Jahresfrist besser zu erschließen. Das alles motiviert Eberhard Rauch. Und auch die Kindergärten können positiv in die Zukunft schauen, die Wartelisten werden abgebaut durch neue räumliche Möglichkeiten im ehemaligen Edeka-Markt in Bosau, einem gemeindeeigenen Haus neben dem Hutzfelder Kindergarten Sonnenschein und der Alten Schule in Hassendorf. Erheblichen anteil daran hat die SPD-Fraktion mit Birgit Steingräber-Klinke, lobt Rauch.

Und ja, die alte Stärke der Gemeinde Bosau, ihre eigene Gemeindeverwaltung, fehlt. Sie ist zur Außenstelle des Amtes Großer Plöner See geworden. Dennoch: Eberhard Rauch lobt eine hervorragende Zusammenarbeit mit den drei Mitarbeiterinnen – darunter auch Anne Hoffmann als Büroleiterin – und dem Amt. Sie stehen ihm mit Rat und Tat zur Seite – auch, wenn er an jedem zweiten Donnerstag im Monat in Hutzfeld zu seiner Bürgersprechstunde einlädt. Das geht bedingt durch die Corona-Pandemie ab Juni wieder los.

Rauch wird nachdenklich: „Ich bin zum Bürgermeister gewählt worden und ziehe das jetzt bis zum Ende meiner Amtszeit durch.“ Der viele Zuspruch von den Menschen nicht nur aus der Gemeinde beflügelt und motiviert ihn. Und auch mit den Fraktionen in der Gemeindevertretung arbeitet er „im großen und ganzen gut zusammen“.

Und wenn sich Eberhard Rauch mal ablenken muss, dann freut er sich auf die in knapp 14 Tagen bevorstehende Eröffnung seiner Galerie mit Biergarten „Im Dorf“ in Bosau. „Das mache ich ebenso gern und es bringt mir hier jede Menge Spaß“, blickt er durch sein jung begrüntes Gartentor. Aber am Montagabend (11. Mai) geht’s erst mal wieder zur Gemeindevertretung in die Fritz-Latendorf-Turnhalle.