Lübeck : Ein Blick in die kulturellen Schatztruhen

Vom Lübecker Stadtsiegel bis zum Willy-Brandt-Button: Museums- und Archivleiter präsentieren ihre Lieblingsexponate

von Michael Kuhr

28. Dezember 2020, 20:28 Uhr

lübeck | Was ist ein Schatz? Im saarländischen Welterbe Völklinger Hütte hat man um diese Frage die spektakuläre (und wie überall bis auf Weiteres der Öffentlichkeit versperrte) Ausstellung „Mon Trésor“ gebaut. Für den Norden ist das kein Grund, neidisch zu sein, Schätze gibt’s auch hier tausendfach zu heben, die meisten naturgemäß im Welterbe Lübeck. Ein Schatz indes, das zeigt sich beim Rundgang durch Museen, Archive, Depots, ist etwas ganz Subjektives.



Siegel der Bürger







Komponistenwerkstatt





Was, wenn nicht Pergament und Papier, soll man beim Gedanken an das Stadtarchiv Lübeck im Sinn haben? Siegelstempel zum Beispiel, von denen werden neben bummelig sieben Kilometern Schriftgut 784 an der Zahl gehütet, daraus wiederum sticht der rund 770 Jahre alte, aus Messing geschnittene Typar des zweiten Lübecker Stadtsiegels allein schon mit seinem Durchmesser von 8,8 Zentimetern hervor. Zwei Männer in einem Schiff sind zu sehen, die Hände zum Schwur erhoben. „Siegel der Bürger von Lübeck“ lautet die Übersetzung der selbstbewussten lateinischen Umschrift. Dieses zweite Stadtsiegel, Nachfolger des nicht mehr vorhandenen ältesten, entstand nachweislich vor dem 12. März 1256. Es blieb bis zur Eingliederung Lübecks in das napoleonische Frankreich 1810 in Gebrauch. „Von solch frühen Siegelstempeln gibt es nur eine Handvoll in Deutschland“, sagt Dominik Kuhn, stellvertretender Archiv-Leiter.Behutsam hält Wolfgang Sandberger, Leiter des Brahms-Instituts, das ideell wie materiell kostbarste Stück seines Hauses empor: das Autograph des Klavierquartetts Nr. 2 A-Dur op. 26 von Johannes Brahms, fertiggestellt 1861 während eines Aufenthalts im heute zu Hamburg gehörenden Hamm. Es ist ein Schlüsselwerk. Uraufgeführt am 29. November 1862 in Wien, hatte der 29-Jährige mit dem Klavierquartett nicht nur als Pianist großen Erfolg, mit ihm gelang der Durchbruch zum international anerkannten Komponisten.

Im 83 Seiten umfassenden Manuskript kann man dem Genie bei der Arbeit förmlich über die Schulter schauen: Brahms streicht und ändert. Die Korrekturen zeigen, wie der Pianist Brahms das Klavier nachdrücklicher in den Streicherklang integriert, so Sandberger. „Es ist nicht nur für die Musikwissenschaft von großer Bedeutung, sondern auch für Interpreten. Und es ist ein Aha-Erlebnis für Studierende.“





Samt und Seide





Im Brügge-Raum des Europäischen Hansemuseums geht man im wahrsten Wortsinn auf Tuchfühlung mit der Geschichte, es ist der Lieblingsraum von Museumsleiterin Felicia Sternfeld und ihre Lieblingsobjekte darin sind die Brokatstoffe, die hinter Glas vor Berührungen geschützt sind.Wenn nicht original, dann so nah wie möglich am Original – nach diesem Haus-Motto ist auch der Raum gestaltet, der die „Oude Halle“ des Jahres 1361 nachempfindet mit ihren Gewürzen, Früchten, Waffen, Pelzen, Wolltuchen und Brokatstoffen, die erst aus dem Orient und dann auch aus Italien kamen.

Das Wissen um die mittelalterliche Brokatweberei war verschüttet. Historische Muster fanden die Lübecker Ausstellungsmacher im Textilmuseum Krefeld, in Florenz eine Weberin, die die Muster zu rekonstruierte und in Madagaskar eine Weberei, die die Brokatstoffe nachzuweben vermochte.





Keller-Geschichte







Goldiger Altar







„Herbststürme“







Die Zauberbücher







„Willy wählen“





Sein aktueller Museumsschatz? Alexander Bastek, Leiter des Museums Behnhaus Drägerhaus, hat da kein Gemälde im Sinn, sondern bittet in die historischen Kellerräume, die bei den laufenden Sanierungsarbeiten immer mehr in den Blickpunkt geraten. Die beiden, das Museum bildenden Häuser des 18. Jahrhunderts stehen auf mittelalterlichem Fundament. Prunkstück ist der Gewölbekeller unter dem Drägerhaus, der aus dem 13. Jahrhundert stammt. Die bedeutende Baugeschichte erschloss sich bislang indessen nur Experten, denn sie war verstellt: vornehmlich mit überirdisch Ausrangiertem. Demnächst soll die Geschichte wieder atmen können. „Hier wurde zwar Schindluder getrieben, aber alles ist reversibel“, sagt Bastek und guckt auf moderne Regenrohre.Im St.-Annen-Museum kann es passieren, dass Besucher einen Schatz vor lauter Juwelen nicht sehen. Befragt nach einem ihrer Lieblingsstücke, führt Hausherrin Dagmar Täube zum Zirkelbrüder-Altar. Nicht aus Holz, sondern aus einem einzigen Sandsteinblock sind die Figuren des 177 cm breiten und 126 cm hohen Mittelschreins geschnitten, das Entstehungsjahr liegt vor 1408. Gefangen nehmen den Betrachter aber vor allem die im Gegensatz zur Lübecker Tradition gemalten, um 1430 entstandenen Flügel der Festtagsseite, die dem Marienzyklus gewidmet sind. Goldgrund bringt die im sogenannten weichen Stil gemalten Szenen zum Strahlen. Die Gesellschaft der Zirkelbrüder konnte sich diese Pracht leisten. In ihr fanden die vornehmsten Familien zusammen. Der Altar war für die Kapelle der Zirkelbrüder in der Katharinenkirche links neben dem Westportal geschaffen.Einer der größten Schätze ist für Julia Hümme, Leiterin des Ostholstein-Museums in Eutin, ein Schlüsselwerk des 1876 in Hamburg geborenen Malers César Klein: das 1933 Öl auf Pappe gemalte, 100 x 100 cm große Gemälde „Herbststürme“. Es ist in der Dauerausstellung zu sehen. César Klein ließ sich 1903 in Berlin nieder. Anfangs vom Impressionismus beeinflusst, wandte er sich dem Expressionismus zu, war Mitbegründer der Neuen Secession und der Novembergruppe. Mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten verlor er den Lehrauftrag am Kunstgewerbemuseum und wurde mit Malverbot belegt. Klein siedelte ins ostholsteinische Pansdorf über, wo er bis zu seinem Tod 1954 lebte. „In dem Bild ,Herbststürme‘ scheinen mit den Figuren, die sich gegen den Sturm lehnen, die dunklen Vorahnungen Ausdruck gefunden zu haben“, so Julia Hümme.Es sind Bücher mit vielen Siegeln, die Lars Frühsorge, Leiter der Völkerkundesammlung, vor sich ausgebreitet hat. Was genau in den beiden etwa 120 Jahre alten, nach Art von Leporello-Alben gefalteten Exemplaren der indonesischen Batak steht, ist ungewiss. Sicher ist indes, dass es Zauberbücher mit heilkundlichen Inhalten sind. Nach Europa kamen diese zu Beginn des 20. Jahrhunderts – zunächst nach Amsterdam, von dort wurden sie nach Lübeck gebracht. Obwohl schon Marco Polo von Bergvölkern berichtet, die er „Batta“ nennt, bereisen Europäer erst im 19. Jahrhundert das Land der Batak. 1907 erlangen die Niederlande als Kolonialmacht die vollständige Kontrolle über das Volk. Mit Missionaren kommt das Christentum und neues Schriftgut, das die traditionelle Schrift verdrängt.Höchstens ein paar Pfennige – mehr dürfte die Produktion des Schatzes nicht gekostet haben, den Bettina Greiner, Chefin des Willy-Brandt-Hauses, sich an den Pullover heftet. Über kein anderes Objekt des Hauses komme sie mit Besuchern in so viele intensive Gespräche. „Willy wählen“ fordert es in Weiß auf Orange. Brandt, seit 1969 Bundeskanzler, wird für seine im eigenen Land heftig diskutierte Ostpolitik 1971 mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Im April 1972 scheitert ein Misstrauensvotum gegen ihn, die Bundestagswahl wird auf November 1972 vorgezogen. Der erste personalisierte Wahlkampf der SPD: „Willy wählen!“ Das Ergebnis ist überragend. Bei einer Wahlbeteiligung von 91,1 Prozent erringt die SPD 45,8 Prozentpunkte.