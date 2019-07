Ein besonderer Blick auf Island

Heute ein Touristenmagnet, im Mittelalter nach Überzeugung der Menschen das Tor zur Hölle / Landesbibliothek widmet eine Ausstellung der faszinierenden Insel

von Achim Krauskopf

07. Juli 2019, 21:17 Uhr

Eutin | Die Insel, die das nordwestliche Ende Europas bildet, hat 330 000 Einwohner und erlebt einen weltweit einzigartigen Touristenboom: 2015 waren es erstmals mehr als eine Millionen, im Jahr 2017 sollen es offiziell 2,25 Millionen gewesen sein, vor einem Jahr sah Islands Tourismusministerin Thordis Gylfadóttir ihre Heimat am Limit.

Der vom Golfstrom begünstigten Insel am Polarkreis widmet sich die Eutiner Landesbibliothek von dieser Woche an aus einer besonderen Perspektive: „... das Tor zur Hölle“heißt eine Ausstellung, die Donnerstag, 10. Juli, eröffnet wird und Island-Karten aus fünf Jahrhunderten zeigt. Er Eröffnung gibt es einen Vortrag von Prof. Dr. Martin Krieger (Kiel): „Der kartographische Blick auf Island zwischen Mittelalter und Neuzeit.“

Im Mittelalter und auch noch im Zeitalter der Reformation vermuteten die Menschen, dass sich auf Island am Fuße des Vulkans Hekla der Eingang zur Hölle befinde. Ebenso glaubte man daran, dass auf der Insel Elfe und Trolle lebten.

Während diese mystische Vorstellung heute von der Tourismus-Werbung Islands noch gerne eingesetzt wird, hat sich die Angst vor der Hölle längst erledigt. Doch in Texten und auf Landkarten früherer Zeiten war sie lange lebendig.

Eine Ausstellung in der Eutiner Landesbibliothek wird die Entwicklung des Bildes von Island über 500 Jahre nachvollziehen. Zu dieser Ausstellung erscheint ein Begleitband, der neben einem Ausstellungskatalog und zwei einleitenden Aufsätzen in die Thematik einen Reader mit Texten über Island vom 16. bis ins 20. Jahrhundert enthält. Karten und Texte ergeben zusammen ein perspektiven und facettenreiches Bild von den Vorstellungen, den Vorurteilen und dem wachsenden Wissen über Island im Laufe der Jahrhunderte.

Die ausgestellten Karten stammen alle aus der Kartensammlung von Oswald Dreyer-Eimbcke (1923-2010), die 2011 als Schenkung in die Eutiner Landesbibliothek gelangte. Der Hamburger Schiffsmakler, Kartographiehistoriker und leidenschaftliche Kartensammler Dreyer-Eimbcke hatte zu Lebzeiten einer der international berühmtesten privaten Kartensammlungen erworben, zu deren bedeutendsten, vollständigsten und wertvollsten Segmenten die Sammlung von Island-Karten gehört.

Die Ausstellung präsentiert herausragende Karten aus der Sammlung Dreyer-Eimbcke, auf denen sich nicht nur die Entwicklung der Island-Kartographie im Besonderen, sondern ebenso entscheidende Stationen der Kartographiegeschichte abbilden.

Welchen Ruf diese Sammlung gerade im Segment Island genießt, welche Reputation Oswald Dreyer-Eimbcke sich aber auch in mehr als drei Jahrzehnten als isländischer Konsul in Hamburg erworben hatte, belegen sowohl das Grußwort des isländischen Botschafters in Deutschland zum Begleitband der Ausstellung als auch die Anwesenheit des isländischen Konsuls in Hamburg zur Eröffnungsveranstaltung.

Zur Ausstellungseröffnung werden der Kreispräsident Harald Werner und der isländische Konsul in Hamburg, Norbert Deiters, einleitende Worte sprechen. Im Anschluss hält Prof. Dr. Martin Krieger, Professor für Geschichte Nordeuropas an der Universität Kiel, einen Vortrag über Island in der europäischen Kartographie, wobei historische Kontexte ebenso wie die wissenschaftsgeschichtlichen Zusammenhänge beleuchtet werden. Abschließend stellt Prof. Dr. Axel E. Walter, Leiter der Forschungsstelle zur Historischen Reisekultur in der Eutiner Landesbibliothek, das Konzept der Ausstellung und den gemeinsam mit Dr. Frank Baudach herausgegebenen Begleitband dazu vor.

Die Veranstaltung beginnt abweichend von den üblichen Vortragsabenden in der Eutiner Landesbibliothek um 19 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei. Im Anschluss an die Eröffnung haben Besucher nicht nur die Gelegenheit zu einem Glas Wein, sondern es besteht auch die Möglichkeit einer Führung durch die Ausstellung. Diese wird bis zum 2. November zu sehen sein. Sie ist während der Öffnungszeiten der Landesbibliothek zu besichtigen. Der Eintritt ist ebenfalls frei.

An einem Begleitprogramm wird gegenwärtig gearbeitet. Gruppenführungen können vereinbart werden.







„... das Tor zur Hölle“, Island-Karten aus fünf Jahrhunderten, Ausstellung vom 10. Juli bis 2. November 2019 in der Eutiner Landesbibliothek, Schlossplatz 4, 23701 Eutin

Email: info@lb-eutin.de, Internet www.lb-eutin.de

Öffnungszeiten: Di + Fr 9.30-18 Uhr • Mi + Sa 9.30-13 Uhr • Do 9.30-19 Uhr