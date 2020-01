Feuerwehr Liensfeld-Kiekbusch: : Ein „Beißschutz“ für den Feuerwehr-Kassenwart

Zwischenfall beim Kassieren: Wachhund äußerte Unmut über Kassier-Absicht mit beherztem Anbiss in die „Männlichkeit“.

von Michael Kuhr

15. Januar 2020, 17:30 Uhr

Liensfeld | Frank Mielke Ortswehrführer Frank Mielke zeigte sich hochzufrieden mit seinem Zeitmanagement, denn er beendete „schon“ wenige Minuten vor Mitternacht nach knapp viereinhalb Stunden den offiziellen Teil der Jahrestversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Liensfeld-Kiekbusch. Die Versammlung gilt in den kleinen Ort der Gemeinde Bosau mittlerweile als gesellschaftliches Ereignis.

Dafür sorgen auch ein gar köstliches Rübenmussessen, das Ulli Horstmann aus dem zur Feldküche verwandelten Gerätehaus, zahlreiche Ehrungen mit ebenso vielen Lokalrunden und die jährliche Auszeichnung zum „Pechvogel des Jahres“ in so ausgelassener Runde. Das kostet halt seine Zeit.

Dem offiziellen Protokoll entsprechend sprachen Gemeindewehrführer Andreas Riemke und Bürgermeister Eberhard Rauch der Wehr ihren Dank für die Arbeit aus. Die Ortswehr Liensfeld-Kiekbusch hat durch die Aufnahme von Thies Ehlers und Tobias Hundt jetzt 30 aktive Mitglieder. In seinem Rückblick berichtete Wehrführer Frank Mielke von 55 Diensten mit 2750 Dienststunden. Zu zwölf Einsätzen musste die Wehr ausrücken, darunter ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines jungen Feuerwehrmannes.

In bester Erinnerung war auch noch der Feuerwehrmarsch im Mai. Hier hatte sich die Bosauer Ortswehr nach der Wegbeschreibung des „Hochleistungs-Streckenpostens“ Wolfgang „Wulle“ Schmüth komplett in den „Liensfelder Weiten“ verirrt. „Wie verzweifelt muss man sein, um Wulle nach dem Weg zu fragen“, meinte Altbürgermeister Mario Schmidt humorvoll und gab eine Lokalrunde aus. Anschließend wurde Olaf Simon im Amt des Kassenführers bestätigt. Für den in Liensfeld so elementaren und gewichtigen Festausschuss erklärten sich André Schumacher, Felix Rentzsch, Thomas Ehlers, Olaf Simon, Lulu Runge, Dominik Rohmann, Lars Johannsen, Yvonne Johannsen und Johanna Martin bereit.

Anwärter Jonathan Martin wurde nach erfolgreicher Truppmannausbildung zum Feuerwehrmann ernannt. Vater Volker Martin wurde zusammen mit Felix Rentzsch zum Hauptfeuerwehrmann zwei Sterne befördert. Mutter Katja Martin bleibt als Schriftführerin der Wehr mit ihrer Beförderung zur Hauptfeuerwehrfrau drei Sterne auch im Dienstgrad weiterhin das Familienoberhaupt.

Gruppenführer Thomas (Pommes) Mielke wurde zum Oberlöschmeister befördert und darüber hinaus für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst geehrt. Lars Johannsen und Katja Martin erhielten das Dienstzeitabzeichen für zehn Jahre aktiven Feuerwehrdienst.

Ehrenwehrführer Peter Kühl wurde für seine 50-jährige aktive Dienstzeit das Brandschutzehrenzeichen am Bande in Gold verliehen.

Der Ortswehrführer würdigte eine eindrucksvolle Feuerwehrlebensleistung und verabschiedete den Ehrengemeindewehrführer, Ehrenwehrführer und amtierenden Kartoffelkönig des OLLK unter „Standing Ovations“ aus dem aktiven Dienst in die Ehrenabteilung.

„Altwehrführer“ Thomas Ehlers wurde nach 21-jähriger Stellvertretertätigkeit und sechs Jahren Wehrführung zum Ehrenwehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Liensfeld-Kiekbusch ernannt. Die jährliche Körung zum „Pechvogel des Jahres“ übernahm der „Fachwart für Pechvögel“, Peter Kühl, persönlich. Eigentlich sollte Kassenwart Olaf Simon auf Drängen seiner Ehefrau nach einem Zwischenfall beim Kassieren des Jahresbeitrages sein Amt zur Verfügung stellen. An der Haustür von Mitglied Kuddel hatte dessen Wachhund nämlich seinen Unmut über Olafs Kassier-Absicht mit einem beherzten Anbiss in die „Männlichkeit“ kundgetan und ihn damit vorübergehend „außer Gefecht“ gesetzt.

Dieses Szenario wurde in Liensfeld humorvoll noch einmal mit allen Originalgeräuschen nachgestellt. Der schon sichtlich erblasste Kassenwart erhielt eine beißfeste Schutzausrüstung und der hinter der Tür wartende Widersacher entpuppte sich nur als niedlicher Stoffhund. Der Bürgermeister nahm den Humor auf und begrüßte die Sicherheitsmaßnahmen. Unter Umständen werde eine Prüfung erfolgen, ob aus den Einnahmen der Hundesteuer der Gemeinde Bosau auch für die Kassenwarte der anderen Ortswehren eine Beschaffung dieser Ausrüstung denkbar ist, lachte er.