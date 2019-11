Ein Anruf – und der Bus kommt

Das zweite Alfa Projekt im Kreois Plön wurde gestern gestartet / Bosau im Nachbarkreis Ostholstein ist ir eingebunden

11. November 2019, 17:46 Uhr

Plön/Bosau | Nach der Modellregion Lütjenburg ist das zweite Alfa-Projekt im Kreis Plön gestartet worden. Alfa steht für Anruflinienfahrten und schließt eine Lücke im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Erstmals wird auch die Strecke von Plön nach Bosau bedient.

Elena Martens, Chefin des gleichnamigen Plöner Taxiunternehmens, und ihre Kollegen sind mit drei Fahrzeugen für Alfa im Einsatz. Fahrräder und Rollstühle können nicht befördert werden.

Alfa verbindet Orte, die bisher am Abend und am Wochenende keine Busanbindung hatten. Der Plöner Kreistag beschloss das Projekt, Gemeinden und Amt Großer Plöner See entwickelten es mit, die Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP) setzten es um. Orte wie Dersau, Bösdorf und Nehmten sind nun erstmals am Wochenende an den ÖPNV angeschlossen. Ruhleben erhält eine neue Haltestelle beim Altenpflegeheim.

23.400 zusätzliche Fahrten sind nach einem festen Fahrplan möglich, erklärte VKP-Geschäftsführer Friedrich Scheffer. Im Taxi ließen sich Karten nach dem SH-Tarif für Anschluss zu Zügen nach Kiel und Lübeck kaufen. Auch bestehe Anschluss zu Bussen nach Lütjenburg oder Neumünster.

Der Kreis Plön sei stolz auf das Projekt, sagte die Vorsitzende des VKP-Aufsichtsrates, Landrätin Stephanie Ladwig und betonte das strategische Vorgehen mittels einer Potenzialanalyse zur Bedienung des ländlichen Raumes. Nach dem Start der zweiten Strecke in Plön werde es eine dritte in der Probstei geben.

Ladwig zählte mehrere Gewinner durch Alfa auf: Senioren, Schüler, Eltern, Urlauber und Bosau, das bisher nicht bedient worden sei. Kreispräsident Stefan Leyk nannte Alfa wegweisend und bedarfsgerecht, da keine leeren Busse fahren müssten. Alle profitierten davon. „Wir werden nach und nach weitere Gebiete im Kreis erschließen. Alfa ist ein Erfolgsmodell für die Zukunft und stärkt den ländlichen Raum.“

Horst Weppler, Fachdienstleiter regionale Planung in der Eutiner Kreisverwaltung, bekundete besondere Freude: Nicht nur, dass man den Start drei Wochen vor seiner Pensionierung gerade so geschafft habe. „Die Bosauer Bürgermeister haben immer gefragt, wann können wir endlich mit dem Bus nach Plön fahren“, unterstrich Weppler die Bedeutung des kreisübergreifenden Projekts, das nach und nach weiter ausgebaut werden soll. Bedient werden unter anderem die Strecken Plön - Lebrade - Rathjensdorf - Wittmoldt, Plön - Bösdorf -Bosau, Plön - Ascheberg - Dersau - Stocksee- Nehmten, Plön - Behl - Sasel - Treufeld, Plön - Dörnick - Karpe -Ascheberg und Plön - Rantzau.

Unter der Telefonnummer 04522/8888 lässt sich ein Alfa-Taxi zu einer der angegebenen Haltestellen ordern. Der Fahrgast bucht eine Stunde vorher telefonisch das Taxi und zahlt den Tarif, den er im Bus zahlen würde. Auch Wochen-, Monats- und Viererkarten gelten in den Taxen.

Die Fahrpläne der Linien stehen im Internet auf der Seite der Verkehrsbetriebe Plön (www.vkp.de).