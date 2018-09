Eigentümer weist Vorwürfe zurück

Gerd Schill, Besitzer des Hotel „Townhuus“ in Malente, erklärt seine Sicht des Umbau-Vorhabens und reagiert auf Kritik der Mieter

von shz.de

27. September 2018, 10:59 Uhr

„Für Malente, meine Gäste und die Bahnhofstraße 1 würde ich mich freuen, neue tolle Mieter zu finden für die dann neu renovierten Räume, die sich in das Konzept und das äußere Erscheinungsbild des Hauses einfügen, so dass eine moderne, frische Einheit entsteht“: Im Gespräch mit unserer Zeitung nimmt Gerd Schill, Eigentümer des ehemaligen Hotel „Eisenhuth“ in Malente, Stellung zu den Argumenten der Betreiber des Kiosks und des Eiscafés im Haus, die, wie berichtet, von Schill die fristgerechte Kündigung erhielten.

Da er erst das Hotel renoviert habe, was drei Monate dauerte, habe er mit den Gewerbetreibenden keinen Gesprächsbedarf gehabt, argumentiert Schill gegen den Vorwurf beider Parteien, es habe kein Gespräch gegeben. Es sei bedauerlich und schade, dass es im Bereich der Gewerbeeinheiten zu solchen Missverständnissen gekommen sei.

„Für keinen Mieter ist es schön, wenn er aus seiner Komfortzone raus muss“, räumt der 45-Jährige ein. Er wundert sich darüber, dass sowohl die Betreiber des Eiscafés, Manfred und Edeltraud Damerius, als auch Kerstin und Rafael Cordero vom „Kiosk 13“ offenbar davon ausgegangen seien, dass er, Schill, wie es in einer Ebay-Anzeige im Internet zu lesen war, künftig eine Miete von zwölf Euro je Quadratmeter und damit weit mehr als bisher von den Gewerbetreibenden verlangen wolle. Er habe gucken wollen, wie der Markt reagiert. Von daher sei offenbar das Gerücht gekommen, er wolle von ihnen zwölf Euro je Quadratmeter. „Vielleicht bekomme ich zehn Euro, vielleicht 15 Euro, wenn einer für 20 Jahre unterschreibt, gebe ich es vielleicht für 8,50 Euro je Quadratmeter weg“, stellt Schill klar, dass er noch gar nicht sagen könne, was es koste. Das käme auch auf die Investition an. Interessenten aus Hamburg, Kiel oder Lübeck würden sagen, zwölf Euro seien billig. Aber die Malenter fänden es offenbar zu teuer. Er werde die Miete nach der Renovierung auf ortsübliches Niveau anpassen, wolle keinem die Luft abdrehen, wolle aber auch keinen Leerstand.

Als er Corderos die Kündigung überbrachte, seien diese offenbar von einer Mieterhöhung von 19 Prozent in Höhe der Mehrwertsteuer ausgegangen. Als Grund führt Schill an, er habe erst nach dem Kauf die Mietverträge gesehen und sei damit zum Steuerberater gegangen. Der habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass er die Verträge kündigen müsse, wollte Kopien zu Steuer-ID, Haftpflichtversicherung, Gewerbeanmeldung, ausgewiesener Mehrwertsteuer von 19 Prozent. Es habe nie ein Gespräch über die Höhe der zukünftigen Miete gegeben, versichert Schill. Die Mieter hätten wohl gedacht, es ginge immer so weiter, zählt Schill auf, dass Kunden des Eiscafés ihre Fahrräder auf dem Parkplatz abstellten und das WC im Haus benutzten. Das sei über Jahre so gewesen, weil das ehemalige Hotel von einem einzelnen älteren Herrn bewohnt wurde, der den Parkplatz nicht brauchte. Mit Neueröffnung des Hotel Townhuus änderte sich dies. „Damit fingen die Probleme und Missverständnisse an“, meint Schill. Er wolle Ruhe haben und sich nicht mit Mietern angiften. „Ich habe auch keine Lust, im Winter Hausmeister zu spielen und Schnee zu räumen, während die Eisdiele geschlossen ist“, erklärt er. So habe sich „die Situation hochgeschaukelt durch Dritte, Hörensagen und Kunden, die mit dem Finger auf mich zeigen“, so Schill. Er habe Hausverbot in der Eisdiele bekommen, es gebe Anfeindungen persönlicher Art, am Telefon und bei Facebook. Er sei noch nie so schlecht und missgünstig aufgenommen worden wie im eigenen Haus.