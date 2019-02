Eutin : Eier als kleine Kunstwerke im Ostholstein-Museum

Supermärkte, Friedhöfe und sogar das Eutiner Schloss: Die Ausstellung „Die Welt im Ei“ zeigt, was alles in ein Ei passen kann.

von Alexander Steenbeck

25. Februar 2019, 18:29 Uhr

Aus gelben Stecknadelköpfen werden Tennisbälle, Streichhölzer zur Innenausstattung einer finnischen Sauna, ein vergoldetes Zitronennetz zu einem Fenstergitter im Mönchskloster: Die Basis mag oft banal sein, doch was Edda Henschel daraus zaubert, sind kleine Kunstwerke. Die Hamburger Künstlerin verwandelt handelsübliche Eier in Miniaturwelten. 81 der Gänse- und Hühnereier-Szenerien sind ab 1. März im Ostholstein-Museum zu sehen.

Es sind Eier, die Geschichten erzählen. Mal kann der Betrachter einem Bildhauer bei seiner Arbeit im Atelier über die Schulter schauen, mal einer Zirkus-Vorstellung beiwohnen – wohlgemerkt meist im Maßstab 1:87. Dem Größenverhältnis, das viele von der heimischen Eisenbahnanlage her kennen. Die kleinen Figuren hat Henschel für ihre Zwecke umgenutzt. Manche gaben gar den Anstoß, eine Szene nachzugestalten. Mit dabei auch Impressionen aus Eutin: So beweist Henschel, dass selbst das Eutiner Schloss in ein Ei passt.

Die Ausstellung ist für Museumsleiterin Dr. Julia Hümme (kl. Foto) wie ein Bilderbuch. „Man muss sich Zeit nehmen, es gibt vieles zu entdecken“, sagte Hümme. Kein Wunder, passen die Miniaturwelten doch vielfach in eine Handfläche.

Mittlerweile brauche ich eine Lupe für manche Arbeiten“, gesteht Henschel, die an der Fachhochschule für Gestaltung Hamburg studierte und seitdem als Freie Künstlerin in der Hansestadt lebt. Während ihrer Studentenzeit hatte sie Osterdeko für Geschäfte erstellt. Und sich dabei gefragt, ob sich Eier nicht auch anders nutzen lassen könnten. Und so reicht die Vielfalt der präsentierten Eier aus rund 30 Jahren von schlicht gehaltenen Landschafts- und Tierszenen bis hin zu Bildwelten mit zum Teil mehreren Handlungssträngen. Bis zu mehrere Wochen Arbeitszeit können in einem Ei stecken – und Preise bis in vierstellige Bereiche erzielen.

Nachahmer scheint es noch nicht zu geben. „Ich kenne niemanden, der solche Arbeiten macht“, sagte Henschel, die sich für die Eutiner Ausstellung – eine der ersten außerhalb ihrer Hamburger Galerie – sogar eine Museumsrallye ausgetüftelt hat. Dabei können zehn Fragen zu Details in den Eiern beantwortet werden. Die Besucher müssen für die Suche nach den Antworten die Eier gründlich unter die Lupe nehmen. Und apropos: Selbige liegen bereit, falls die Sehschärfe einmal nicht ausreichen sollte.

Diese Frühjahrsausstellung findet sich übrigens nicht ohne Grund im Programm: Denn am 23. und 24. März wird das 25-jährige Bestehen des Eutiner Ostereiermarktes im Erdgeschoss des Museums gefeiert.